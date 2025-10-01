Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.

Чужі переписки у месенджерах не можна буде оприлюднювати без згоди. Таку пряму норму передбачає законопроект 14057 про зміни Цивільного кодексу, який внесла широка група депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Йдеться про нове право у ЦК – право на особисті нотатки.

Відповідна стаття законопроекту передбачає, що фізична особа має право на особисті нотатки (документи, записки, замітки, щоденники, особисті архівні матеріали, зображення, аудіо-, відеозаписи, переписки в месенджерах, SMS- та MMS-повідомлення та інші нотатки в паперовій, електронній або іншій формі) і право на таємницю інформації, що міститься в них, якщо вона не має публічного характеру і не належить до інформації з обмеженим доступом згідно з законом.

Поширення відомостей, які містяться в особистих нотатках, можливе лише за згодою фізичної особи, якій належать ці нотатки, якщо це не суперечить закону. Для використання та/або поширення відомостей стосовно особистого життя іншої фізичної особи потрібна згода такої особи.

Отже, фото екрану чужого телефону з перепискою у месенджері поширювати без згоди особи заборонено, і це пропонується закріпити безпосередньо у Цивільному кодексі. Оскільки йдеться про фізичних осіб, без окремих винятків для посадовців, то, вочевидь, заборона включатиме і скріни листувань депутатів та інших представників державних органів.

При цьому окремою статтею буде передбачено, що фізична особа має право на таємницю поштової кореспонденції, як включатиме також і таємницю «повідомлень, електронних текстових, голосових повідомлень, зображень, аудіо-, відеоспілкування в месенджерах, соціальних мережах, під час використання цифрових сервісів, а також інших видів особистих повідомлень, отриманих шляхом електронних комунікацій».

Для використання кореспонденції стосовно особистого життя іншої фізичної особи, зокрема шляхом опублікування, потрібна згода такої особи.

Порушення таємниці особистих нотаток чи кореспонденції фізичної особи може здійснюватися за рішенням суду – зокрема з метою запобігання злочину або з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо неможливо одержати інформацію в інший спосіб.

Додатково, законодавці пропонують встановити, що фізична особа має право на цифрову приватність, зокрема стосовно інформації про використання нею цифрових застосунків та сервісів.

Якщо ж такі права на приватність, особисті нотатки чи таємницю переписки будуть порушені, зокрема шляхом публікації на веб-сайті, сторінці у соціальних мережах, каналах месенджерів, то суд зможе ухвалити рішення про заборону розповсюдження відповідної інформації.

У разі порушення особистого права особи в мережі Інтернет (веб-сайти, сторінки у соціальних мережах, канали месенджерів, відеохостинги, інші вебресурси) суд може ухвалити рішення про заборону або припинення їх розповсюдження до усунення порушення.

Якщо усунути порушення у такий спосіб неможливо, суд зможе заблокувати доступ до відповідної інформації.

Наталя Мамченко

