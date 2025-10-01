Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

08:42, 1 жовтня 2025
Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.
Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект
Фото: forbes.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чужі переписки у месенджерах не можна буде оприлюднювати без згоди. Таку пряму норму передбачає законопроект 14057 про зміни Цивільного кодексу, який внесла широка група депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Йдеться про нове право у ЦК – право на особисті нотатки.

Відповідна стаття законопроекту передбачає, що фізична особа має право на особисті нотатки (документи, записки, замітки, щоденники, особисті архівні матеріали, зображення, аудіо-, відеозаписи, переписки в месенджерах, SMS- та MMS-повідомлення та інші нотатки в паперовій, електронній або іншій формі) і право на таємницю інформації, що міститься в них, якщо вона не має публічного характеру і не належить до інформації з обмеженим доступом згідно з законом.

Поширення відомостей, які містяться в особистих нотатках, можливе лише за згодою фізичної особи, якій належать ці нотатки, якщо це не суперечить закону. Для використання та/або поширення відомостей стосовно особистого життя іншої фізичної особи потрібна згода такої особи.

Отже, фото екрану чужого телефону з перепискою у месенджері поширювати без згоди особи заборонено, і це пропонується закріпити безпосередньо у Цивільному кодексі. Оскільки йдеться про фізичних осіб, без окремих винятків для посадовців, то, вочевидь, заборона включатиме і скріни листувань депутатів та інших представників державних органів.

При цьому окремою статтею буде передбачено, що фізична особа має право на таємницю поштової кореспонденції, як включатиме також і таємницю «повідомлень, електронних текстових, голосових повідомлень, зображень, аудіо-, відеоспілкування в месенджерах, соціальних мережах, під час використання цифрових сервісів, а також інших видів особистих повідомлень, отриманих шляхом електронних комунікацій».

Для використання кореспонденції стосовно особистого життя іншої фізичної особи, зокрема шляхом опублікування, потрібна згода такої особи.

Порушення таємниці особистих нотаток чи кореспонденції фізичної особи може здійснюватися за рішенням суду – зокрема з метою запобігання злочину або з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо неможливо одержати інформацію в інший спосіб.

Додатково, законодавці пропонують встановити, що фізична особа має право на цифрову приватність, зокрема стосовно інформації про використання нею цифрових застосунків та сервісів.

Якщо ж такі права на приватність, особисті нотатки чи таємницю переписки будуть порушені, зокрема шляхом публікації на веб-сайті, сторінці у соціальних мережах, каналах месенджерів, то суд зможе ухвалити рішення про заборону розповсюдження відповідної інформації.

У разі порушення особистого права особи в мережі Інтернет (веб-сайти, сторінки у соціальних мережах, канали месенджерів, відеохостинги, інші вебресурси) суд може ухвалити рішення про заборону або припинення їх розповсюдження до усунення порушення.

Якщо усунути порушення у такий спосіб неможливо, суд зможе заблокувати доступ до відповідної інформації.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект держслужбовці держслужба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.

За оціночні судження, що принижують гідність чи репутацію, можна буде вимагати компенсацію моральної шкоди – проект змін до ЦК

Якщо оціночні судження висловлено у формі, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила, може бути покладено обов’язок щодо компенсації моральної шкоди – проект нової редакції Цивільного кодексу.

У соціальному комітеті Ради засудили встановлення у проекті бюджету «особливого» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів та прокурорів

Комітет, очолюваний Галиною Третьяковою, зауважив, що практика застосування кожного року в законі про бюджет «особливих» розмірів прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів, прокурорів, податківців, митників не передбачена жодним законодавчим актом.

Конкурс на посади суддів ВАКС – у порівнянні з попереднім конкурсом кількість кандидатів зменшилася

Якщо у 2023 році допуск до участі у конкурсі отримали 161 кандидат, то наразі лише 158, а тестувань при цьому стало більше.

У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді