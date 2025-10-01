Практика судов
Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

09:22, 1 октября 2025
Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.
Днепропетровский окружной административный суд 18 сентября 2025 года постановил частное определение относительно нарушения должностными лицами ТЦК требований законодательства, которые содержат признаки дисциплинарного проступка.

Данное частное определение было направлено в ТЦК высшего уровня для принятия мер – инициирования служебной проверки и привлечения должностных лиц ТЦК низшего уровня к дисциплинарной ответственности.

О принятых мерах ТЦК высшего уровня должен сообщить суду в месячный срок после привлечения виновных должностных лиц ТЦК к дисциплинарной ответственности или после завершения служебной проверки.

Также суд предупредил ТЦК высшего уровня, что невыполнение частного определения является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 185-6 Кодекса об административных правонарушениях или к уголовной ответственности в соответствии со статьей 382 Уголовного кодекса.

Обстоятельства дела

В июне 2025 года мужчина обратился в суд с административным иском, в котором просил признать противоправными действия ТЦК, которые заключались во внесении в Единый государственный реестр военнообязанных «Оберег» данных о нарушении им правил воинского учета, а также обязать ТЦК исключить из Реестра соответствующие данные.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 18 сентября 2025 года по данному делу №160/16169/25 иск был удовлетворен полностью.

В то же время, в соответствии с требованиями статьи 249 Кодекса административного судопроизводства суд, обнаружив при рассмотрении дела нарушения закона, может постановить частное определение и направить его соответствующим субъектам властных полномочий для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших нарушению закона. В случае необходимости суд может постановить частное определение о наличии оснований для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности лиц, решения, действия или бездействие которых признаются противоправными.

Так, во время судебного рассмотрения данного дела, в частности, определением суда от 2 июля 2025 года у ТЦК были истребованы копии следующих документов, необходимых для рассмотрения дела, а именно:

  • копия электронного обращения ТЦК в Криворожское РУ ГУНП в Днепропетровской области от 26.02.2025 относительно нарушения истцом законодательства об обороне и мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • копии всех документов, которые были основаниями для подачи обращения в ГУНП в Днепропетровской области и документов, которые подтверждают нарушение истцом правил воинского учета и внесение в систему «Резерв+» информации о нарушении правил воинского учета истцом.

В соответствии с частями 6-8 статьи 80 КАСУ любое лицо, у которого находится доказательство, должно выдать его по требованию суда. Лица, которые не имеют возможности подать доказательство, которое истребует суд, или не имеют возможности подать такое доказательство в установленные сроки, обязаны сообщить об этом суду с указанием причин в течение 5 дней со дня вручения определения. В случае несообщения суду о невозможности подать доказательства, истребованные судом, а также за неподачу таких доказательств без уважительных причин, суд применяет к соответствующему лицу меры процессуального принуждения, определенные КАСУ.

В свою очередь, ТЦК упомянутые выше истребованные доказательства не предоставил, о причинах невозможности их предоставления суду не сообщил.

Следовательно, суд приходит к выводу, что в данном случае, ответчиком – ТЦК – были не предоставлены вышеуказанные доказательства, истребованные судом без уважительных причин, что свидетельствует о нарушении последним предписаний частей 6-8 статьи 80 КАСУ.

Кроме того, из содержания отзыва ТЦК на иск судом было установлено, что соответствующее электронное обращение ТЦК о нарушении истцом законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации (фактически оно касалось задержания и доставления истца в ТЦК) от 26.02.2025 было зафиксировано через линию «102» и в письменном виде с квалификационной электронной подписью руководителя ТЦК не формировалось и в полицию не направлялось (такие доказательства ответчиком не предоставлены).

Вместе с тем, суд отмечает, что пунктом 56 Порядка №1487 предусмотрено, что Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК (которое должно содержать ФИО, адрес задекларированного/зарегистрированного места проживания (пребывания), дату рождения, другие данные (при наличии), предусмотренные статьей 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», основание, уникальный исходящий номер и квалифицированную электронную подпись уполномоченного лица), направленному в виде набора данных путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой МВД, осуществляет административное задержание и доставление призывников, военнообязанных и резервистов, которые совершили административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП, в ближайший районный (городской) ТЦК. В случае отсутствия технической возможности передачи данных такие обращения направляются в бумажной форме (приложение 20).

Однако, судом в ходе судебного рассмотрения дела не установлен, а ответчиком не подтвержден факт составления руководителем ТЦК электронного обращения, подписанного уполномоченным лицом квалификационной электронной подписью, по форме, установленной приложением 20 к пункту 56 Порядка №1487.

Учитывая изложенное и то, что соответствующее вышеуказанное электронное обращение руководителем ТЦК о задержании и доставлении истца в ТЦК через нарушение правил воинского учета от 26.02.2025 с наложением на него КЭП в орган полиции не направлялось (таких доказательств ответчиком по требованию суда не предоставлено, определение суда ответчиком было проигнорировано в этой части), суд приходит к выводу, что руководителем ТЦК были нарушены требования пункта 56 и приложение 20 к Порядку №1487.

Указанное нарушение процедуры призыва на военную службу военнообязанных и резервистов, недопустимо в демократическом обществе и противоречит предписаниям п.70-71 решения Европейского суда по правам человека «Рысовский против Украины», а следовательно, не может быть оставлено административным судом без должного реагирования.

Кроме того, также в ходе судебного рассмотрения данного дела судом было установлено, что ТЦК на основании лишь упомянутого электронного обращения (которого фактически не существует) в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (электронную систему «Оберег») были внесены сведения о нарушении истцом правил воинского учета по состоянию на 2.03.2025 (о чем свидетельствует содержание информации ВОД истца, которая содержится в мобильном приложении Резерв+) без привлечения истца в установленном законодательством порядке к административной ответственности, в частности, без направления повестки о вызове в ТЦК на адрес места жительства истца.

Суд напомнил, что согласно п.27 Порядка № 560 ТЦК обязан направить повестку военнообязанному. В ходе судебного рассмотрения данного дела доказательств соблюдения требований при оформлении повестки и направлении ее на адрес истца средствами почтовой связи ТЦК суду не предоставлено, что свидетельствует о грубом нарушении последним, как субъектом властных полномочий, требований п.п.27,29,30, 30-1, 30-2, 30-3 и п.п.2 пункта 41 Порядка №560.

Суд обращает внимание ТЦК высшего уровня, которому подчиняется ответчик, что в отзыве на иск представитель ответчика, описывая процедуру, установленную законодательством, отметил, что из-за отсутствия финансирования почтовых отправлений, у ответчика отсутствует возможность надлежащим образом, а именно: рекомендованным почтовым отправлением сообщить лицу о дате, времени и месте вызова в ТЦК, что подтверждает тот факт, что ответчиком повестка на адрес истца не направлялась.

Однако, в подтверждение указанных доводов никаких доказательств суду ответчиком предоставлено не было.

По убеждению суда, в описанных выше действиях/бездействии ответчика, его должностных лиц усматривается невыполнение, ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, что является безусловным основанием для инициирования служебной проверки этих обстоятельств и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Принимая во внимание изложенное, описанные выше факты выявления при рассмотрении данного дела судом нарушения ТЦК №1487 и требований приложения 20 к Порядку №1487, пунктов 27, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-3, п.п.2 пункта 41 Порядка №560, суд приходит к выводу о наличии обоснованных оснований для постановления частного определения по данному делу в порядке, установленном статьей 249 КАСУ.

При этом, судом учитываются и положения абз.3 п.3 Положения о ТЦК, утвержденного постановлением Кабмина от 23.02.2022 года №154, по содержанию которых предусмотрено, что районные ТЦК подчиняются соответствующему ТЦК АРК, области, городов Киева и Севастополя, на территории ответственности которого они находятся.

Следовательно, учитывая изложенное и то, что ТЦК подчиняется областному ТЦК (Днепропетровская область), указанное частное определение суда направляется для надлежащего реагирования именно в указанный орган.

О принятых мерах по инициированию служебной проверки и привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований предписаний ч.ч.6-8 ст. 80 Кодекса административного судопроизводства Украины, пункта 56 Порядка №1487 и требований приложения 20 к Порядку №1487, пунктов 27, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-3, п.п.2 пункта 41 Порядка №560, ТЦК высшего уровня следует сообщить административный суд в месячный срок после привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности или после завершения служебной проверки согласно требованиям ч. 5 ст. 249 КАСУ.

Очевидно, такие нарушения со стороны местного ТЦК в Днепропетровской области не единичны, ведь в другом деле №160/10218/25 суд также постановил частное определение.

Автор: Наталя Мамченко

