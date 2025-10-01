Адміністративний суд виніс окрему ухвалу щодо притягнення посадовців ТЦК до відповідальності

Серед іншого, суд встановив, що ТЦК на підставі електронного звернення, якого фактично не існує, вніс до Реєстру «Оберіг» відомості про порушення чоловіком правил військового обліку без направлення повістки про виклик до ТЦК, тобто, без дотримання встановленої процедури.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 18 вересня 2025 року постановив окрему ухвалу стосовно порушення посадовими особами ТЦК вимог законодавства, які містять ознаки дисциплінарного проступку.

Дану окрему ухвалу було спрямовано до ТЦК вищого рівня для вжиття заходів – ініціювання службової перевірки та притягнення посадових осіб ТЦК нижчого рівня до дисциплінарної відповідальності.

Про вжиті заходи ТЦК вищого рівня повинен повідомити суд у місячний строк після притягнення винних посадових осіб ТЦК до дисциплінарної відповідальності або після завершення службової перевірки.

Також суд попередив ТЦК вищого рівня, що невиконання окремої ухвали є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно до частини 1 статті 185-6 Кодексу про адміністративні правопорушення або до кримінальної відповідальності відповідно до статті 382 Кримінального кодексу.

Обставини справи

У червні 2025 року чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просив визнати протиправними дії ТЦК, які полягали у внесенні до Єдиного державного реєстру військовозобов`язаних «Оберіг» даних про порушення ним правил військового обліку, а також зобов`язати ТЦК виключити з Реєстру відповідні дані.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 вересня 2025 року у даній справі №160/16169/25 позов був задоволений повністю.

Водночас, у відповідності до вимог статті 249 Кодексу адміністративного судочинства суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб`єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними.

Так, під час судового розгляду даної справи, зокрема, ухвалою суду від 2 липня 2025 року у ТЦК були витребувані копії наступних документів, необхідних для розгляду справи, а саме:

копія електронного звернення ТЦК до Криворізького РУ ГУПН в Дніпропетровській області від 26.02.2025 щодо порушення позивачем законодавства про оборону і мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

копії всіх документів, що були підставами для подання звернення до ГУНП в Дніпропетровській області та документів, які підтверджують порушення позивачем правил військового обліку та внесення до системи «Резерв+» інформації про порушення правил військового обліку позивачем.

У відповідності до частин 6-8 статті 80 КАСУ будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені КАСУ.

В свою чергу, ТЦК згадані вище витребувані докази не надано, про причини неможливості їх надання суду не повідомлено.

Відтак, суд приходить до висновку, що у даному випадку, відповідачем – ТЦК – були не надані вищенаведені докази витребувані судом без поважних причин, що свідчить про порушення останнім приписів частин 6-8 статті 80 КАСУ.

Окрім того, зі змісту відзиву ТЦК на позов судом було встановлено, що відповідне електронне звернення ТЦК про порушення позивачем законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (фактично воно стосувалося затримання та доставлення позивача до ТЦК) від 26.02.2025 було зафіксовано через лінію «102» та у письмовому вигляді з кваліфікаційним електронним підписом керівника ТЦК не формувалось та до поліції не направлялось (такі докази відповідачем не надані).

Разом з тим, суд зазначає, що за пунктом 56 Порядку №1487 передбачено, що Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК (яке має містити ПІБ, адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), дату народження, інші дані (за наявності), передбачені статтею 7 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів», підставу, унікальний вихідний номер та кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи), надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов`язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов`язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК. У разі відсутності технічної можливості передачі даних такі звернення надсилаються в паперовій формі (додаток 20).

Проте, судом у ході судового розгляду справи не встановлено, а відповідачем не підтверджено факту складання керівником ТЦК електронного звернення, підписаного уповноваженою особою кваліфікаційним електронним підписом, за формою, встановленою додатком 20 до пункту 56 Порядку №1487.

Враховуючи наведене та те, що відповідне вищенаведене електронне звернення керівником ТЦК про затримання і доставлення позивача до ТЦК через порушення правил військового обліку від 26.02.2025 з накладенням на нього КЕП до органу поліції не направлялось (таких доказів відповідачем на вимогу суду не надано, ухвала суду відповідачем була проігнорована у цій частині), суд приходить до висновку, що керівником ТЦК було порушено вимоги пункту 56 та додаток 20 до Порядку №1487.

Зазначене порушення процедури призову на військову службу військовозобов`язаних та резервістів, є неприпустимим у демократичному суспільстві та суперечить приписам п.70-71 рішення Європейського суду з прав людини «Рисовський проти України», а відтак, не може бути залишено адміністративним судом без належного реагування.

Окрім того, також у ході судового розгляду даної справи судом було встановлено, що ТЦК на підставі лише згаданого електронного звернення (якого фактично не існує) у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів (електронну систему «Оберіг») були внесені відомості про порушення позивачем правил військового обліку станом на 2.03.2025 (про що свідчить зміст інформації ВОД позивача, яка міститься у мобільному додатку Резерв+) без притягнення позивача у встановленому законодавством порядку до адміністративної відповідальності, зокрема, без направлення повістки про виклик до ТЦК на адресу місця проживання позивача.

Суд нагадав, що згідно п.27 Порядку № 560 ТЦК зобов`язаний направити повістку військовозобов`язаному. У ході судового розгляду даної справи доказів дотримання вимог при оформленні повістки та направленні її на адресу позивача засобами поштового зв`язку ТЦК суду не надано, що свідчить про грубе порушення останнім, як суб`єктом владних повноважень, вимог п.п.27,29,30, 30-1, 30-2, 30-3 та п.п.2 пункту 41 Порядку №560.

Суд звертає увагу ТЦК вищого рівня, якому підпорядковується відповідач, що у відзиві на позов представник відповідача, описуючи процедуру встановлену законодавством, зазначив, що через відсутність фінансування поштових відправлень, у відповідача відсутня можливість належним чином, а саме: рекомендованим поштовим відправленням повідомити особі про дату, час і місце виклику до ТЦК, що підтверджує той факт, що відповідачем повістка на адресу позивача не направлялась.

Проте, на підтвердження зазначених доводів жодних доказів суду відповідачем надано не було.

На переконання суду, у описаних вище діях/бездіяльності відповідача, його посадових осіб вбачаються невиконання, неналежне виконання своїх посадових обов`язків, що є безумовною підставою для ініціювання службової перевірки цих обставин та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Приймаючи до уваги наведене, описані вище факти виявлення під час розгляду даної справи судом порушення ТЦК №1487 та вимог додатку 20 до Порядку №1487, пунктів 27, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-3, п.п.2 пункту 41 Порядку №560, суд приходить до висновку про наявність обгрунтованих підстав для постановлення окремої ухвали у даній справі у порядку, встановленому статтею 249 КАСУ.

При цьому, судом враховуються і положення абз.3 п.3 Положення про ТЦК, затвердженого постановою Кабміну від 23.02.2022 року №154, за змістом яких передбачено, що районні ТЦК підпорядковуються відповідному ТЦК АРК, області, міст Києва та Севастополя, на території відповідальності якого вони перебувають.

Відтак, враховуючи наведене та те, що ТЦК підпорядковується обласному ТЦК (Дніпропетровська область), вказана окрема ухвала суду направляється для належного реагування саме до вказаного органу.

Про вжиті заходи щодо ініціювання службової перевірки та притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які допустили порушення вимог приписів ч.ч.6-8 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 56 Порядку №1487 та вимог додатку 20 до Порядку №1487, пунктів 27, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-3, п.п.2 пункту 41 Порядку №560 ТЦК вищого рівня слід повідомити адміністративний суд, у місячний строк після притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності або після завершення службової перевірки згідно до вимог ч. 5 ст. 249 КАСУ.

Вочевидь, такі порушення з боку місцевого ТЦК у Дніпропетровській області не одиничні, адже в іншій справі №160/10218/25 суд також постановив окрему ухвалу.

Автор: Наталя Мамченко

