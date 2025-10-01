Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

Мужчина обратился в суд с административным иском, в котором просил отменить постановление ТЦК, которым он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа 17000 грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

В феврале 2025 года работники патрульной полиции в Харьковской области доставили истца в ТЦК для составления протокола. Начальником группы бронирования ТЦК был составлен протокол, в котором указано, что согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов истец не явился в ТЦК в срок и место, указанные в повестке. Истец предоставил письменные объяснения, что он не видел повестки и ее не получал.

Решением Октябрьского районного суда Харькова от 15 апреля 2025 года исковое заявление оставлено без удовлетворения.

В апелляционной жалобе мужчина указал, что из выписки из приложения «Резерв+» видно, что он состоит на воинском учете и имеется отметка «Данные уточнены вовремя»; в выписке не отражено, что он является нарушителем воинского учета и его данные требуют уточнения. Отмечает, что в постановлении ТЦК о привлечении его к административной ответственности не указано, какие именно конкретно сведения о себе (персональные данные) истец был обязан сверить, а следовательно, не в полном объеме изложена суть (объективная сторона) административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Обращает внимание, что из имеющихся материалов дела и предоставленных ответчиком копий документов не усматривается, что ТЦК предпринимались меры по получению персональных сведений истца в порядке электронного информационного взаимодействия и что вследствие проведенных мероприятий такие сведения получить не удалось; не предоставлены запросы и ответы на запросы с сообщением об отсутствии информации.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей Второго апелляционного административного суда решила, что апелляционная жалоба мужчины подлежит удовлетворению, учитывая следующее (дело №639/1225/25).

Судом установлено, что истец состоит на учете в ТЦК, зарегистрирован в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

По предписаниям примечания к статье 210 КУоАП положения статей 210, 210-1 этого Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Следовательно, из анализа приведенных норм следует, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия с другими базами/системами/реестрами.

По предписаниям ч. 3 статьи 14 Закона №1951-VIII актуализация базы данных Реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы, предусмотренные этой частью.

Данной частью статьи 14 Закона №1951-VIII предусмотрен перечень органов, от которых органы ведения Реестра получают в электронном виде информацию через электронное информационное взаимодействие.

Из анализа приведенных выше положений Закона №1951-VIII усматривается, что персональные данные военнообязанного могут быть получены органом ведения Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, к которым относится и ТЦК, путем электронного информационного взаимодействия.

В то же время, определением от 27.05.2025 суд апелляционной инстанции обязал ответчиков предоставить суду объяснения, а именно:

относительно невозможности получения сведений о персональных данных истца путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы, с подтверждением надлежащими доказательствами;

относительно того, какие именно сведения не были обновлены, с подтверждением надлежащими доказательствами.

Во исполнение указанного определения ответчик сообщил следующее.

В Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (АИСТ «Оберег»), в том числе путем электронного взаимодействия с другими государственными реестрами получены сведения в отношении истца: о постоянном месте жительства (адресе регистрации) и фактическом месте жительства, сведения о семье.

Не получены, в том числе путем электронного взаимодействия с другими государственными реестрами, следующие сведения об истце: информация об источниках дохода; сведения о трудоустройстве; об образовании в части наличия профессионально-технического или профессионального предвысшего, высшего; о военно-технической специальности или военной.

Копии результатов полученных сведений в отношении истца, в том числе путем электронного взаимодействия с другими государственными реестрами в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (АИСТ «Оберег») ответчиком предоставлены в материалы дела.

Вместе с этим никаких доказательств наличия у него необходимости обновления соответствующей информации в отношении истца ответчик не предоставил, в частности с учетом того, что истец был взят на учет, имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, в подтверждение чего предоставил справку от 19.10.2023, из которой усматривается, что на его заявление от 13.10.2023 относительно предоставления отсрочки подтверждено такое его право как мужа, на иждивении которого находятся трое детей в возрасте до 18 лет.

Выпиской из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, предоставленной истцом, по состоянию на 17.06.2024 подтверждены его звание – сержант, военно-учетная специальность, пригодность к военной службе, дата прохождения ВВК.

Доказательств того, что указанные сведения не сообщались ТЦК во время постановки истца на учет, ТЦК не предоставил.

Ссылки ТЦК на непредоставление истцом доказательств своевременного обновления данных коллегия судей отклоняет, поскольку бремя доказывания этих обстоятельств возложено именно на ТЦК как субъекта властных полномочий, в соответствии с ч. 2 ст. 77 КАСУ.

Следовательно, коллегия судей считает, что ответчик, принимая спорное постановление, вопреки императивным требованиям статей 7, 9, 247, 251, 252 и т.п. КУоАП, не исследовал обстоятельства дела, не установил наличие состава административного правонарушения, не собрал доказательств в подтверждение собственной позиции о допущении истцом инкриминируемого правонарушения, в частности которые были в распоряжении самого ответчика.

Таким образом, апелляционный суд жалобу мужчины удовлетворил, решение районного суда отменил, а также отменил постановление ТЦК о штрафе. Производство по делу об административном правонарушении закрыл.

Автор: Наталя Мамченко

