Кабмин будет оплачивать из бюджета правовую помощь украинцам, которых уголовно преследуют за границей

Также правительство увеличило материальную помощь украинцам, пострадавшим во время пребывания за границей.

Фото: Кабмин

Правительство на заседании 1 октября увеличило сумму материальной помощи, которая предоставляется гражданам Украины, пострадавшим во время пребывания за границей.

Также созданы правовые основания для использования заграничными дипломатическими учреждениями средств государственного бюджета Украины для оплаты услуг по оказанию профессиональной правовой помощи гражданам Украины, которые подвергаются уголовному преследованию на территории иностранного государства.

А именно, преследуются за участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кроме того, дипломатические учреждения смогут оплачивать стоимость проезда в Украину защитникам Украины, которые возвращаются после лечения за границей, и услуги по оказанию профессиональной правовой помощи детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки, временно перемещенным (эвакуированным) за границу. Также уточнены основания и порядок принятия решения об использовании бюджетных средств.

Само постановление с изменениями в Порядок формирования и использования заграничными дипломатическими учреждениями Украины средств государственного бюджета для осуществления мер по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом пока не опубликовано.

Автор: Наталя Мамченко

