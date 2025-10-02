Практика судів
Кабмін буде оплачувати з бюджету правову допомогу українцям, яких кримінально переслідують за кордоном

11:14, 2 жовтня 2025
Також уряд збільшив матеріальну допомогу українцям, які постраждали під час перебування за кордоном.
Кабмін буде оплачувати з бюджету правову допомогу українцям, яких кримінально переслідують за кордоном
Фото: Кабмін
Уряд на засіданні 1 жовтня збільшив суму матеріальної допомоги, яка надається громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном.

Також створено правові підстави для використання закордонними дипломатичними установами коштів державного бюджету України для оплати послуг з надання професійної правничої допомоги громадянам України, які кримінально переслідуються на території іноземної держави.

А саме, переслідуються за участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ, участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із збройною агресією РФ проти України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Крім того, дипломатичні установи зможуть оплачувати вартість проїзду в Україну захисникам України, які повертаються після лікування за кордоном і послуги з надання професійної правничої допомоги дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування, тимчасово переміщеним (евакуйованим) за кордон. Також уточнено підстави та порядок прийняття рішення про використання бюджетних коштів.

Сама постанова зі змінами до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном поки не опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

