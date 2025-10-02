Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял решение ликвидировать Межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета граждан Украины, которые находятся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Соответствующее постановление №1222 правительство приняло 1 октября.

Признано утратившим силу постановление правительства от 9 июля 2024 г. №850 о создании Межведомственной рабочей группы.

Напомним, возглавлял рабочую группу министр обороны.

Рабочая группа должна была заниматься разработкой предложений к планам мероприятий по вопросам воинского учета граждан Украины, которые находятся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы, с указанием конкретных мер, сроков их осуществления, ответственных исполнителей, порядка координации действий по осуществлению таких мероприятий и контроля, а также согласовывать такие планы мероприятий.

О результатах ее работы правительство не проинформировало.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.