Кабмін ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців за кордоном

Уряд вирішив ліквідувати створену в 2024 році міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби.

Відповідну постанову 1222 уряд ухвалив 1 жовтня.

Визнана такою, що втратила чинність, постанова уряду від 9 липня 2024 р. №850 про утворення Міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, очолював робочу групу міністр оборони.

Робоча група мала займатися розробкою пропозицій до планів заходів з питань військового обліку громадян України, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби із зазначенням конкретних заходів, строків їх здійснення, відповідальних виконавців, порядку координації дій із здійснення таких заходів і контролю та узгоджувати такі плани заходів.

Про результати її роботи уряд не проінформував.

Автор: Наталя Мамченко

