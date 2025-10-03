Бутылка виски и $30 тысяч для руководства Государственной судебной администрации – новый коррупционный скандал вокруг ГСА

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего руководителя Службы судебной охраны, который признал вину.

Источник фото - Служба судебной охраны

Высший антикоррупционный суд 29 сентября 2025 года принял решение (судья Олег Федоров) в уголовном деле по обвинению одного из бывших руководителей Службы судебной охраны (ССО) Олега Билецкого.

На соответствующее решение ВАКС обратило внимание издание «Судебный репортер».

Напомним, что Олег Билецкий является одним из «создателей» Службы судебной охраны – еще в 2019 году первый председатель в истории ССО Валерий Бондарь предложил ему перейти из Национальной гвардии в Службу судебной охраны, которую фактически еще нужно было создать.

В 2019–2022 годах Олег Билецкий работал на должности начальника управления по работе с персоналом центрального органа управления Службы судебной охраны.

После увольнения Валерия Бондаря с должности главы ССО в 2022 году, Олег Билецкий четыре месяца исполнял обязанности председателя Судебной охраны.

Предложил Олегу Билецкому указанную должность лично тогдашний руководитель Государственной судебной администрации Алексей Сальников (в августе 2025 года ВАКС приговорил Алексея Сальникова к 3 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием), хотя Олег Билецкий не был даже заместителем председателя ССО.

В декабре 2022 года Олег Билецкий уволился из Службы судебной охраны. Как рассказывал Олег Билецкий уже в 2023 году, на такой шаг он был вынужден пойти из-за проблем, возникших в отношениях с Алексеем Сальниковым, а также из-за конфликтов с коллегами.

После увольнения из ССО, в 2023–2024 годах Олег Билецкий работал на должности заведующего сектором мобилизационной работы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

В 2023 году Олег Билецкий принимал участие в конкурсе на должность главы Службы судебной охраны, однако неудачно.

Судя по решению ВАКС, даже после увольнения из Судебной охраны Олег Билецкий не перестал интересоваться состоянием дел в Службе судебной охраны и в Государственной судебной администрации.

Так, в 2024–2025 годах он за деньги пытался трудоустроить «заинтересованное лицо» – сотрудника центрального аппарата Службы судебной охраны в структуру ГСА, рассказывая ему о своих знакомствах с руководством ГСА, в частности, с и. о. председателя ГСА Максимом Пампурой.

За разные суммы (от 30$ до $70 тыс.) Олег Билецкий пытался трудоустроить «клиента» на следующие должности:

заместителя начальника ТУ ГСА в Херсонской области

заместителя начальника ТУ ГСА во Львовской области

заместителя начальника ТУ ГСА в Черниговской области

заместителя начальника ТУ ГСА в Кировоградской области

председателя ликвидационной комиссии Апелляционного суда Киевской области

в ТУ ГСА в Полтавской области

в ТУ ГСА в Киевской области

в ТУ ГСА в городе Киеве

в центральный аппарат ГСА.

Интересно, что дороже всего Олег Билецкий «оценил» должность заместителя начальника ТУ ГСА во Львовской области – $70 тыс.

Судя по судебному решению ВАКС, Олег Билецкий смог организовать «заинтересованному лицу» ряд встреч с представителями ГСА, в частности, в здании ТУ ГСА в Киевской области (9 декабря 2024 года), в центральном здании ГСА на улице Липской в ​​Киеве (16 декабря 2024 года), телефонный разговор и соответствующую встречу с начальником ТУ ГСА в Кировоградской области в Киеве (28 марта 2025 года).

В итоге, 9 апреля 2025 года Олег Билецкий сообщил «клиенту», что тот должен передать ему в качестве аванса за «обеспечение» назначения на должность заместителя начальника ТУ ГСА в Кировоградской области, $10 тыс. и бутылку виски. Указанные деньги Олег Билецкий якобы планировал передать одному из начальников управлений ГСА, заместителю председателя ГСА, а также и. о. председателя ГСА Максиму Пампуре.

В целом, за назначение в ТУ ГСА в Кировоградской области сотрудник Судебной охраны должен был передать Олегу Билецкому $30 тыс.

Впрочем, 22 апреля Олег Билецкий сообщил «клиенту», что есть возможность назначить его на должность председателя ликвидационной комиссии Апелляционного суда Киевской области.

Стоимость услуги, по словам Олега Билецкого, составляла все те же $30 тыс., однако в этот раз определенная часть денег, по его словам, должна была «отойти» неким должностным лицам Высшего совета правосудия.

Однако в мае 2025 года Олег Билецкий предложил новую схему – трудоустроить бывшего коллегу в ТУ ГСА в Полтавской области, а через два-три месяца перевести его на должность заместителя начальника ТУ ГСА в Кировоградской области. При этом Олег Билецкий рассказал «клиенту», как безопасно через мессенджер WhatsApp связаться с начальником ТУ ГСА в Полтавской области.

Однако сотрудник ССО отказался от такого предложения – его якобы интересовала только руководящая должность.

В дальнейшем 19 мая Олег Билецкий организовал экс-коллеге встречу с заместителем начальника ТУ ГСА в Киеве, во время которой ему была предложена должность главного специалиста в указанном ТУ ГСА.

21 мая Олег Билецкий сообщил знакомому, что если тот не желает увольняться с должности в Судебной охране для назначения на должность в ТУ ГСА в Киеве, то он больше не будет заниматься вопросом трудоустройства экс-коллеги на должность заместителя начальника ТУ ГСА в Кировоградской области.

После этого в июне 2025 года у Олега Билецкого прошли обыски, в ходе которых детективы НАБУ изъяли 367 600 гривен, $24 950 и боевую гранату Ф-1.

Так Олег Билецкий стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 (подстрекательство и покушение на совершение уголовного производства в виде предложения, обещания, предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса.

17 сентября Олег Билецкий заключил соглашение со следствием, согласно которому он признал вину и обязался перечислить все изъятые у него во время обыска деньги благотворительному фонду «Вернись живым» и на поддержку 19 армейского корпуса ВСУ.

Окончательное решение суда – лишение свободы сроком в 5 лет с испытательным сроком в 2 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

