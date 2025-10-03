Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

Вищий антикорупційний суд 29 вересня 2025 року ухвалив рішення (суддя Олег Федоров) у кримінальній справі по обвинуваченню одного з колишніх керівників Служби судової охорони (ССО) Олега Білецького.

Нагадаємо, що Олег Білецький є одним з «творців» Служби судової охорони – ще у 2019 році перший голова в історії ССО Валерій Бондар запропонував йому перейти з Національної гвардії до Служби судової охорони, яку фактично ще потрібно було створити.

У 2019-2022 роках Олег Білецький працював на посаді начальника управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби судової охорони.

Після звільнення Валерія Бондаря з посади голови ССО у 2022 році, Олег Білецький чотири місяці виконував обов’язки голови Судової охорони.

Запропонував Олегу Білецькому вказану посаду особисто тодішній очільник Державної судової адміністрації Олексій Сальніков (у серпні 2025 року ВАКС засудив Олексія Сальнікова до 3 років позбавлення волі за зловживання впливом), хоча Олег Білецький не був навіть заступником голови ССО.

У грудні 2022 року Олег Білецький звільнився зі Служби судової охорони. Як розповідав Олег Білецький вже у 2023 році, на такий крок він був вимушений піти через проблеми, що виникли у відносинах з Олексієм Сальніковим, а також через конфлікти з колегами.

Після звільнення з ССО, у 2023-2024 роках Олег Білецький працював на посаді завідуючого сектором мобілізаційної роботи Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

У 2023 році Олег Білецький брав участь у конкурсі на посаду голови Служби судової охорони, однак невдало.

Судячи з рішення ВАКС, навіть після звільнення з Судової охорони Олег Білецький не перестав цікавитися станом справ у Службі судової охорони та у Державній судовій адміністрації.

Так, у 2024-2025 роках він за гроші намагався працевлаштувати «зацікавлену особу» – співробітника центрального апарату Служби судової охорони в структуру ДСА, розповідаючи йому про свої знайомства з керівництвом ДСА, зокрема, з в. о. голови ДСА Максимом Пампурою.

За різні суми (від 30$ до $70 тис.) Олег Білецький намагався працевлаштувати «клієнта» на такі посади:

заступника начальника ТУ ДСА в Херсонській області

заступника начальника ТУ ДСА в Львівській області

заступника начальника ТУ ДСА в Чернігівській області

заступника начальника ТУ ДСА в Кіровоградській області

голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Київської області

в ТУ ДСА в Полтавській області

в ТУ ДСА в Київській області

в ТУ ДСА в місті Києві

у центральний апарат ДСА.

Цікаво, що найдорожче Олег Білецький «оцінив» посаду заступника начальника ТУ ДСА в Львівській області – $70 тис.

Судячи з судового рішення ВАКС, Олег Білецький зміг організувати «зацікавленій особі» низку зустрічей з представниками ДСА, зокрема, у будівлі ТУ ДСА в Київській області (9 грудня 2024 року), у центральній будівлі ДСА на вулиці Липській у Києві (16 грудня 2024 року), телефонну розмову і відповідну зустріч з начальником ТУ ДСА в Кіровоградській області у Києві (28 березня 2025 року).

У підсумку, 9 квітня 2025 року Олег Білецький повідомив «клієнту», що той повинен передати йому, у якості авансу за «забезпечення» призначення на посаду заступника начальника ТУ ДСА в Кіровоградській області, $10 тис. та пляшку віскі. Вказані гроші Олег Білецький нібито планував передати одному з начальників управлінь ДСА, заступнику голови ДСА та в. о. голови ДСА Максиму Пампурі.

В цілому, за призначення у ТУ ДСА в Кіровоградській області співробітник Судової охорони мав передати Олегу Білецькому $30 тис.

Втім, 22 квітня Олег Білецький повідомив «клієнту» що є можливість призначити його на посаду голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Київської області.

Вартість послуги, за словами Олега Білецького, складала все ті ж $30 тис., однак на цей раз певна частини грошей, за його словами, мала «відійти» посадовим особам Вищої ради правосуддя.

Однак у травні 2025 року Олег Білецький запропонував нову схему – працевлаштувати колишнього колегу до ТУ ДСА в Полтавській області, а через два-три місяці перевести його на посаду заступника начальника ТУ ДСА в Кіровоградській області. При цьому Олег Білецький розповів «клієнту», як безпечно через месенджер WhatsApp зв’язатися з начальником ТУ ДСА в Полтавській області.

Однак співробітник ССО відмовився від такої пропозиції – його нібито цікавила тільки керівна посада.

У подальшому 19 травня Олег Білецький організував екс-колезі зустріч із заступником начальника ТУ ДСА в місті Києві, під час якої йому була запропонована посада головного спеціаліста у вказаному ТУ ДСА.

21 травня Олег Білецький повідомив знайомому, що якщо той не бажає звільнятися з посади у Судовій охороні для призначення на посаду в ТУ ДСА в місті Києві, то він більше не буде займатися питанням працевлаштування екс-колеги на посаду заступника начальника ТУ ДСА в Кіровоградській області.

Після цього у червні 2025 року у Олега Білецького відбулися обшуки, під час яких детективи НАБУ вилучили 367 600 гривень, $24 950 та бойову гранату Ф-1.

Відтак Олег Білецький став фігурантом кримінального провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 (підбурювання та замах на вчинення кримінального провадження у виді пропозиції, обіцянки, наданні неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу.

17 вересня Олег Білецький уклав угоду зі слідством, відповідно до якої він визнав провину та зобов’язався перерахувати усі вилучені у нього під час обшуку гроші благодійному фонду «Повернись живим» та на підтримку 19 армійського корпусу ЗСУ.

Остаточне рішення суду – позбавлення волі на строк у 5 років з іспитовим строком у 2 роки.

Автор: В'ячеслав Хрипун

