Кандидаты на главу ГСА будут сдавать тесты 15 октября

10:48, 3 октября 2025
19 кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации должны будут ответить на 40 тестовых заданий в течение 40 минут.
Высший совет правосудия обнародовал график проведения тестирования на знание законодательства, регулирующего организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти в установленных законом пределах полномочий Государственной судебной администрации, а также программу тестовых заданий для кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации (ГСА).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия настроен оптимистично и надеется провести отбор на должность нового главы Государственной судебной администрации «в определенные сроки». Об этом сообщили в ВСП по результатам обсуждения хода выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, которая предусматривает прозрачный отбор нового руководителя ГСА в четвертом квартале 2025 года.

Тестирование является первым этапом оценки кандидатов по критерию «Профессиональная компетентность» после того, как рабочая группа по отбору кандидатов на должность главы ГСА Украины определила допущенных кандидатов на указанную должность.

Тестирование состоится 15 октября 2025 года в 15:00.

Место проведения тестирования: Центр оценивания кандидатов на занятие должностей государственной службы, улица Прорезная, 15, город Киев.

Тестирование проводится в режиме реального времени с применением компьютерной техники. Подсчет результатов осуществляется автоматически.

  • Продолжительность тестирования – 40 минут.
  • Кандидатам предлагается 40 тестовых заданий, сгенерированных автоматически.
  • Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
  • Максимальный результат тестирования составляет 40 баллов.
  • Минимальный проходной балл за выполнение тестовых заданий – 25.
  • К следующему этапу отбора – выполнению ситуационного задания открытого типа – переходят не более 10 кандидатов.

В случае если два и более кандидата на должность главы ГСА набрали одинаковое минимальное, но проходное в рейтинге, количество правильных ответов на тестовое задание, к выполнению ситуационного задания допускаются все такие кандидаты.

Напомним, на должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Всего к участию в отборе допущено 19 кандидатов:

  • Бонюк Алексей Петрович
  • Высоцкая Елена Владимировна
  • Дейнека Виктор Степанович
  • Демченко Алла Николаевна
  • Завадецкий Александр Александрович
  • Колядинцев Михаил Анатольевич
  • Кородюк Иван Шагинович
  • Кощинец Виктор Васильевич
  • Кравченко Сергей Сергеевич
  • Куманская-Нор Оксана Павловна
  • Легостаев Иван Николаевич
  • Мержук Владимир Петрович
  • Микитьон Виктор Васильевич
  • Палюх Елена Петровна
  • Пампура Максим Валерьевич
  • Романкив Игорь Петрович
  • Симоненко Ольга Анатольевна
  • Шевченко Александр Михайлович
  • Шевченко Светлана Владимировна.

Автор: Наталя Мамченко

ГСА конкурс

  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
