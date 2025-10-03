Кандидати на голову ДСА будуть складати тести 15 жовтня

19 кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації мають відповісти протягом 40 хвилин на 40 тестових завдань.

Вища рада правосуддя оприлюднила графік проведення тестування на знання законодавства, що регулює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у встановлених законом межах повноважень Державної судової адміністрації, а також програму тестових завдань для кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя налаштована оптимістично і сподівається провести відбір на посаду нового голови Державної судової адміністрації «у визначені строки». Про це повідомили у ВРП за результатами обговорення перебігу виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, яка передбачає прозорий відбір нового керівника ДСА у четвертому кварталі 2025 року.

Тестування є першим етапом оцінювання кандидатів за критерієм «Професійна компетентність» після того, як робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА України визначила допущених кандидатів на вказану посаду.

Тестування відбудеться 15 жовтня 2025 року о 15:00.

Місце проведення тестування: Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, вулиця Прорізна, 15, місто Київ.

Тестування проводиться в режимі реального часу із застосуванням комп'ютерної техніки. Підрахунок результатів здійснюється автоматично.

Тривалість тестування – 40 хвилин.

Кандидатам пропонується 40 тестових завдань , згенерованих автоматично.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал .

Максимальний результат тестування становить 40 балів .

Мінімальний прохідний бал за виконання тестових завдань – 25 .

До наступного етапу добору – виконання ситуаційного завдання відкритого типу – переходять не більше 10 кандидатів.

У разі якщо два та більше кандидатів на посаду голови ДСА надали однакову мінімальну, але прохідну в рейтингу, кількість правильних відповідей на тестове завдання, до виконання ситуаційного завдання допускають усіх таких кандидатів.

Нагадаємо, на посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Загалом до участі у доборі допущено 19 кандидатів:

Бонюк Олексій Петрович

Висоцька Олена Володимирівна

Дейнека Віктор Степанович

Демченко Алла Миколаївна

Завадецький Олександр Олександрович

Колядінцев Михайло Анатолійович

Кородюк Іван Шагінович

Кощинець Віктор Васильович

Кравченко Сергій Сергійович

Куманська-Нор Оксана Павлівна

Легостаєв Іван Миколайович

Мержук Володимир Петрович

Микитьон Віктор Васильович

Палюх Олена Петрівна

Пампура Максим Валерійович

Романків Ігор Петрович

Симоненко Ольга Анатоліївна

Шевченко Олександр Михайлович

Шевченко Світлана Володимирівна

Автор: Наталя Мамченко

