Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кандидати на голову ДСА будуть складати тести 15 жовтня

10:48, 3 жовтня 2025
19 кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації мають відповісти протягом 40 хвилин на 40 тестових завдань.
Кандидати на голову ДСА будуть складати тести 15 жовтня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя оприлюднила графік проведення тестування на знання законодавства, що регулює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у встановлених законом межах повноважень Державної судової адміністрації, а також програму тестових завдань для кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя налаштована оптимістично і сподівається провести відбір на посаду нового голови Державної судової адміністрації «у визначені строки». Про це повідомили у ВРП за результатами обговорення перебігу виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, яка передбачає прозорий відбір нового керівника ДСА у четвертому кварталі 2025 року.

Тестування є першим етапом оцінювання кандидатів за критерієм «Професійна компетентність» після того, як робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА України визначила допущених кандидатів на вказану посаду.

Тестування відбудеться 15 жовтня 2025 року о 15:00.

Місце проведення тестування: Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, вулиця Прорізна, 15, місто Київ.

Тестування проводиться в режимі реального часу із застосуванням комп'ютерної техніки. Підрахунок результатів здійснюється автоматично.

  • Тривалість тестування – 40 хвилин.
  • Кандидатам пропонується 40 тестових завдань, згенерованих автоматично.
  • Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
  • Максимальний результат тестування становить 40 балів.
  • Мінімальний прохідний бал за виконання тестових завдань – 25.
  • До наступного етапу добору – виконання ситуаційного завдання відкритого типу – переходять не більше 10 кандидатів.

У разі якщо два та більше кандидатів на посаду голови ДСА надали однакову мінімальну, але прохідну в рейтингу, кількість правильних відповідей на тестове завдання, до виконання ситуаційного завдання допускають усіх таких кандидатів.

Нагадаємо, на посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Загалом до участі у доборі допущено 19 кандидатів:

  • Бонюк Олексій Петрович
  • Висоцька Олена Володимирівна
  • Дейнека Віктор Степанович
  • Демченко Алла Миколаївна
  • Завадецький Олександр Олександрович
  • Колядінцев Михайло Анатолійович
  • Кородюк Іван Шагінович
  • Кощинець Віктор Васильович
  • Кравченко Сергій Сергійович
  • Куманська-Нор Оксана Павлівна
  • Легостаєв Іван Миколайович
  • Мержук Володимир Петрович
  • Микитьон Віктор Васильович
  • Палюх Олена Петрівна
  • Пампура Максим Валерійович
  • Романків Ігор Петрович
  • Симоненко Ольга Анатоліївна
  • Шевченко Олександр Михайлович
  • Шевченко Світлана Володимирівна

 Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на голову ДСА будуть складати тести 15 жовтня

19 кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації мають відповісти протягом 40 хвилин на 40 тестових завдань.

Верховний Суд висловився щодо допустимості доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

У касаційній скарзі захисник зазначав, що матеріали цивільної справи про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави є недопустимим доказом, адже фактично такий доказ отримали детективи НАБУ до внесення відомостей до ЄРДР.

Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду