Кандидати на голову ДСА будуть складати тести 15 жовтня

Вища рада правосуддя оприлюднила графік проведення тестування на знання законодавства, що регулює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у встановлених законом межах повноважень Державної судової адміністрації, а також програму тестових завдань для кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя налаштована оптимістично і сподівається провести відбір на посаду нового голови Державної судової адміністрації «у визначені строки». Про це повідомили у ВРП за результатами обговорення перебігу виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, яка передбачає прозорий відбір нового керівника ДСА у четвертому кварталі 2025 року.
Тестування є першим етапом оцінювання кандидатів за критерієм «Професійна компетентність» після того, як робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА України визначила допущених кандидатів на вказану посаду.
Тестування відбудеться 15 жовтня 2025 року о 15:00.
Місце проведення тестування: Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, вулиця Прорізна, 15, місто Київ.
Тестування проводиться в режимі реального часу із застосуванням комп'ютерної техніки. Підрахунок результатів здійснюється автоматично.
У разі якщо два та більше кандидатів на посаду голови ДСА надали однакову мінімальну, але прохідну в рейтингу, кількість правильних відповідей на тестове завдання, до виконання ситуаційного завдання допускають усіх таких кандидатів.
Нагадаємо, на посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.
Загалом до участі у доборі допущено 19 кандидатів:
Автор: Наталя Мамченко
