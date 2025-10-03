Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

11:53, 3 октября 2025
Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.
Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд
Иллюстративное фото, источник - kr.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сведения из системы видео «Безопасный город», полученные детективом НАБУ в порядке статьи 93 УПК и Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», не имеют признаков осуществления НСРД (негласных следственных (розыскных) действий), если информация собиралась о прошлых событиях и не была тайной, а целью сбора уже зафиксированных данных было именно установление фактов пользования автомобилем определенным лицом и его движения, а не непосредственный и непрерывный надзор и негласный контроль за лицом. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №991/503/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366-2 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает, что правовой основой функционирования системы «Безопасный город» является Положение о комплексной системе видеонаблюдения г. Киева, однако суды не учли, что получение сведений из указанной базы должно осуществляться с соблюдением права на уважение к личной жизни.

Он подчеркивает, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что правовой основой функционирования системы «Безопасный Город» является Положение о комплексной системе видеонаблюдения города Киева, утвержденное решением Киевского городского совета от 5.07.2018 №1195/5259 (далее – Положение), из содержания которого следует, что:

  • комплексная система видеонаблюдения г. Киева создана и используется в интересах территориальной общины г. Киева (п. 1.2 Положения);
  • функциями системы является обеспечение безопасной среды в г. Киеве путем обработки данных в системе в соответствии с целями создания и функционирования Системы, определенными этим Положением (п. 2.1 Положения);
  • к объектам видеонаблюдения в г. Киеве относятся объекты социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры г. Киева, а именно, в частности: площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; тротуары; набережные; автомобильные стоянки и площадки для парковки транспортных средств и т. д. (п. 3.1 Положения);
  • видеонаблюдение за объектами, указанными в п. 3.1 Положения, осуществляется при условии соблюдения права на уважение к личной жизни (п. 3.2 Положения);
  • пользователями системы являются должностные (служебные) лица и работники, определенные в п. 8.1 Положения (в том числе, и работники правоохранительных органов), которые получают доступ к информации в системе согласно этому Положению.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Национальное бюро в порядке, определенном законодательством, имеет непосредственный, в том числе автоматизированный, доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользуется государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами. В то же время порядок и случаи осуществления НСРД регламентированы в гл. 21 УПК.

Эти следственные действия могут проводиться исключительно в рамках уголовного производства, в реальном времени, в отношении индивидуально определенных объектов или лиц, на основании соответствующего решения. Вместе с тем, исходя из содержания Положений, по назначению система «Безопасный город» является открытой, то есть сведения о ее функционировании обнародованы, с ее помощью осуществляется фиксирование всех без исключения событий и объектов, которые находятся в диапазоне камер, сведения из которых используются по необходимости в различных сферах деятельности как органов власти, местного самоуправления, так и правоохранительных органов.

Как видно из содержания обжалуемых судебных решений, суды предыдущих инстанций, опровергая аналогичные доводы стороны защиты, заметили, что:

  • сведения из системы «Безопасный город», полученные детективом в порядке ст. 93 УПК и ст. 17 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», не имеют признаков осуществления НСРД;
  • во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве не было тайны и информация собиралась о прошлых событиях, в то время как осуществление НСРД предусматривает сбор информации в режиме реального времени и тайно, что опровергает отождествление такого способа сбора доказательств с НСРД и несанкционированное вмешательство в личную жизнь обвиняемого и его семьи;
  • целью сбора уже зафиксированной информации (данных из системы «Безопасный город») было именно установление фактов пользования автомобилем, в том числе определенным, лицом и его движения, а не непосредственный и непрерывный надзор и негласный контроль за лицами спецсубъектов относительно их передвижения, установления встреч и собеседников, образа жизни и т. п.

Учитывая изложенное, коллегия судей КУС приходит к убеждению о необоснованности утверждений стороны защиты относительно получения данных из системы «Безопасный город» в результате несанкционированного и незаконного доступа к ней.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд НАБУ судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

Кабмин утвердил порядок предоставления бесплатной правовой помощи отдельным украинцам за границей

Также правительство внесло изменения в расчет материальной помощи украинцам за границей.

Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Сколько будет стоить новая ЕСИКС — в ГСА сообщили о стоимости проекта, рассчитанного до 2029 года

Самыми дорогими будут подсистемы «Управление», «Документооборот суда», «ВКЗ» и «Судейское досье», а всего на разработку ЕСИКС необходимо почти 1 млрд гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду