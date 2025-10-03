Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Сведения из системы видео «Безопасный город», полученные детективом НАБУ в порядке статьи 93 УПК и Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», не имеют признаков осуществления НСРД (негласных следственных (розыскных) действий), если информация собиралась о прошлых событиях и не была тайной, а целью сбора уже зафиксированных данных было именно установление фактов пользования автомобилем определенным лицом и его движения, а не непосредственный и непрерывный надзор и негласный контроль за лицом. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №991/503/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366-2 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает, что правовой основой функционирования системы «Безопасный город» является Положение о комплексной системе видеонаблюдения г. Киева, однако суды не учли, что получение сведений из указанной базы должно осуществляться с соблюдением права на уважение к личной жизни.

Он подчеркивает, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что правовой основой функционирования системы «Безопасный Город» является Положение о комплексной системе видеонаблюдения города Киева, утвержденное решением Киевского городского совета от 5.07.2018 №1195/5259 (далее – Положение), из содержания которого следует, что:

комплексная система видеонаблюдения г. Киева создана и используется в интересах территориальной общины г. Киева (п. 1.2 Положения);

функциями системы является обеспечение безопасной среды в г. Киеве путем обработки данных в системе в соответствии с целями создания и функционирования Системы, определенными этим Положением (п. 2.1 Положения);

к объектам видеонаблюдения в г. Киеве относятся объекты социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры г. Киева, а именно, в частности: площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; тротуары; набережные; автомобильные стоянки и площадки для парковки транспортных средств и т. д. (п. 3.1 Положения);

видеонаблюдение за объектами, указанными в п. 3.1 Положения, осуществляется при условии соблюдения права на уважение к личной жизни (п. 3.2 Положения);

пользователями системы являются должностные (служебные) лица и работники, определенные в п. 8.1 Положения (в том числе, и работники правоохранительных органов), которые получают доступ к информации в системе согласно этому Положению.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Национальное бюро в порядке, определенном законодательством, имеет непосредственный, в том числе автоматизированный, доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользуется государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами. В то же время порядок и случаи осуществления НСРД регламентированы в гл. 21 УПК.

Эти следственные действия могут проводиться исключительно в рамках уголовного производства, в реальном времени, в отношении индивидуально определенных объектов или лиц, на основании соответствующего решения. Вместе с тем, исходя из содержания Положений, по назначению система «Безопасный город» является открытой, то есть сведения о ее функционировании обнародованы, с ее помощью осуществляется фиксирование всех без исключения событий и объектов, которые находятся в диапазоне камер, сведения из которых используются по необходимости в различных сферах деятельности как органов власти, местного самоуправления, так и правоохранительных органов.

Как видно из содержания обжалуемых судебных решений, суды предыдущих инстанций, опровергая аналогичные доводы стороны защиты, заметили, что:

сведения из системы «Безопасный город», полученные детективом в порядке ст. 93 УПК и ст. 17 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», не имеют признаков осуществления НСРД;

во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве не было тайны и информация собиралась о прошлых событиях, в то время как осуществление НСРД предусматривает сбор информации в режиме реального времени и тайно, что опровергает отождествление такого способа сбора доказательств с НСРД и несанкционированное вмешательство в личную жизнь обвиняемого и его семьи;

целью сбора уже зафиксированной информации (данных из системы «Безопасный город») было именно установление фактов пользования автомобилем, в том числе определенным, лицом и его движения, а не непосредственный и непрерывный надзор и негласный контроль за лицами спецсубъектов относительно их передвижения, установления встреч и собеседников, образа жизни и т. п.

Учитывая изложенное, коллегия судей КУС приходит к убеждению о необоснованности утверждений стороны защиты относительно получения данных из системы «Безопасный город» в результате несанкционированного и незаконного доступа к ней.

Автор: Наталя Мамченко

