Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Сведения из системы видео «Безопасный город», полученные детективом НАБУ в порядке статьи 93 УПК и Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», не имеют признаков осуществления НСРД (негласных следственных (розыскных) действий), если информация собиралась о прошлых событиях и не была тайной, а целью сбора уже зафиксированных данных было именно установление фактов пользования автомобилем определенным лицом и его движения, а не непосредственный и непрерывный надзор и негласный контроль за лицом. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №991/503/23.
Позиции судов первой и апелляционной инстанций
Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366-2 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает, что правовой основой функционирования системы «Безопасный город» является Положение о комплексной системе видеонаблюдения г. Киева, однако суды не учли, что получение сведений из указанной базы должно осуществляться с соблюдением права на уважение к личной жизни.
Он подчеркивает, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.
Позиция Верховного Суда
Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.
В обоснование позиции КУС ВС указал, что правовой основой функционирования системы «Безопасный Город» является Положение о комплексной системе видеонаблюдения города Киева, утвержденное решением Киевского городского совета от 5.07.2018 №1195/5259 (далее – Положение), из содержания которого следует, что:
В соответствии с абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Национальное бюро в порядке, определенном законодательством, имеет непосредственный, в том числе автоматизированный, доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользуется государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами. В то же время порядок и случаи осуществления НСРД регламентированы в гл. 21 УПК.
Эти следственные действия могут проводиться исключительно в рамках уголовного производства, в реальном времени, в отношении индивидуально определенных объектов или лиц, на основании соответствующего решения. Вместе с тем, исходя из содержания Положений, по назначению система «Безопасный город» является открытой, то есть сведения о ее функционировании обнародованы, с ее помощью осуществляется фиксирование всех без исключения событий и объектов, которые находятся в диапазоне камер, сведения из которых используются по необходимости в различных сферах деятельности как органов власти, местного самоуправления, так и правоохранительных органов.
Как видно из содержания обжалуемых судебных решений, суды предыдущих инстанций, опровергая аналогичные доводы стороны защиты, заметили, что:
Учитывая изложенное, коллегия судей КУС приходит к убеждению о необоснованности утверждений стороны защиты относительно получения данных из системы «Безопасный город» в результате несанкционированного и незаконного доступа к ней.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.