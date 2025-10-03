Практика судов
Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

16:33, 3 октября 2025
В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.
Как ранее сообщалось, СБУ задержала заместителя начальника Управления – начальника отдела принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в городе Киеве и Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) Юрия Бучацкого.

В свою очередь, в Министерстве юстиции подчеркнули, что должностное лицо не использовало свое служебное положение для противоправной деятельности. Раскрытые факты касаются его личных связей вне пределов служебных полномочий.

«Минюст решительно осуждает любые проявления коррупции и противоправные действия, подрывающие обороноспособность нашего государства. Мы придерживаемся принципа нулевой толерантности к подобным действиям.

Министерство сотрудничает с правоохранительными органами и обеспечит всестороннее содействие в проведении объективного и прозрачного расследования в отношении заместителя начальника одного из структурных подразделений Центрального межрегионального управления», – подчеркнули в ведомстве.

Как установило расследование, должностное лицо предлагало уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных заключений о «плохом» здоровье.

Также чиновник обещал клиентам, что, в случае необходимости, он сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК (Территориальный центр комплектования).

Стоимость таких «услуг» составляла 20 тыс. американских долларов.

Чтобы реализовать сделку, фигурант использовал личные связи в столичных медучреждениях и военкоматах.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

