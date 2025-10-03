Юрій Бучацький, якого затримала СБУ, не використовував своє службове становище для протиправної діяльності — Мін’юст

У Мін’юсті підкреслили, що затриманий заступник начальника Управління Юрій Бучацький не використовував своє службове становище для протиправної діяльності.

Як раніше повідомлялося, СБУ затримала заступника начальника Управління – начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Юрія Бучацького.

В свою чергу, у Міністерстві юстиції підкреслили, що посадовець не використовував своє службове становище для протиправної діяльності. Викриті факти стосуються його особистих зв’язків поза межами службових повноважень.

«Мін’юст рішуче засуджує будь-які прояви корупції та протиправні дії, що підривають обороноздатність нашої держави. Ми дотримуємося принципу нульової толерантності до подібних дій.

Міністерство співпрацює з правоохоронними органами та забезпечить всебічне сприяння у проведенні об’єктивного та прозорого розслідування відносно заступника начальника одного із структурних підрозділів Центрального міжрегіонального управління», підкреслили у відомстві.

Як встановило розслідування, посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про «погане» здоров’я.

Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Вартість таких «послуг» становила 20 тис. американських доларів.

Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

