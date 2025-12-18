За стандартами ЄС: з 2026 року в Україні будуть діяти нові вимоги до утримання тварин

Держпродспоживслужба здійснюватиме контроль та реагуватиме на порушення.

Вже з 1 січня 2026 року відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 8.02.2021 № 224 будуть введенні в дію вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, і будуть обов’язковими до виконання всіма операторами ринку. В свою чергу вимоги щодо благополуччя тварин під час умертвіння та транспортування почнуть діяти з березня 2026 року.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Як зазначають у відомстві, з січня встановлюються обов’язкові мінімальні вимоги до умов утримання сільськогосподарських тварин, включно з годівлею та доглядом. Вимоги поширюватимуться на всі види сільськогосподарських тварин, з метою виробництва харчових продуктів, вовни, шкіри, хутра або в інших сільськогосподарських цілях, а також міститимуть спеціальні (додаткові) норми для свиней, телят, бройлерів та курей-несучок.

Власники або утримувачі мають забезпечити тваринам комфортні умови, враховуючи їх природні потреби — вік, вид, поведінкові особливості, фізіологію та рівень одомашнення. Для цього однаково важливі і практичний досвід, і наукові знання.

Основні вимоги до утримання тварин:

Регулярний огляд: щодня або з достатньою періодичністю; належне освітлення для здійснення огляду, який проводять навчені працівники.

Хвороби та травми: негайна допомога; за відсутності покращення — ветеринар; можливість ізоляції у комфортних умовах; заборона надмірного обмеження руху.

Приміщення та умови утримання: безпечні, чисті, легко дезінфікуються; достатній простір, що задовольняє потреби тварин та свободу їх пересування, належний мікроклімат; природне або штучне освітлення; захист тварин під час вигулу від несприятливих погодних умов та хижаків.

Обладнання та вентиляція: щоденна перевірка; негайне усунення несправностей; наявність сигналізації та резервної вентиляції.

Годівля та напування: повноцінний і збалансований раціон, чиста вода у постійному доступі, відсутність страждань під час годівлі; обладнання встановлене так, щоб запобігати забрудненню й конкуренції.

Лікування та процедури: лише дозволені ветеринарні препарати; заборона каліцтва та травмуючих методів; можливі тільки процедури, передбачені законодавством, які можуть спричиняти мінімальні або короткочасні страждання або травми.

Власники зобов’язані вести облік лікування тварин і випадків загибелі та зберігати такі дані щонайменше три роки. Держпродспоживслужба здійснюватиме контроль за дотриманням вимог та реагуватиме на виявлені порушення.

