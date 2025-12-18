По стандартам ЕС: с 2026 года в Украине будут действовать новые требования к содержанию животных

Госпродпотребслужба будет осуществлять контроль и будет реагировать на нарушения.

Уже с 1 января 2026 года в соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 8.02.2021 № 224 будут введены в действие требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время содержания, и они будут обязательными к выполнению всеми операторами рынка. В свою очередь требования к благополучию животных во время умерщвления и транспортировки начнут действовать с марта 2026 года.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как отмечают в ведомстве, с января устанавливаются обязательные минимальные требования к условиям содержания сельскохозяйственных животных, включая кормление и уход. Требования будут распространяться на все виды сельскохозяйственных животных с целью производства пищевых продуктов, шерсти, кожи, меха или для других сельскохозяйственных целей, а также будут содержать специальные (дополнительные) нормы для свиней, телят, бройлеров и кур-несушек.

Владельцы или содержатели должны обеспечить животным комфортные условия, учитывая их природные потребности — возраст, вид, поведенческие особенности, физиологию и уровень одомашнивания. Для этого одинаково важны как практический опыт, так и научные знания.

Основные требования к содержанию животных:

Регулярный осмотр: ежедневно или с достаточной периодичностью; надлежащее освещение для проведения осмотра, который осуществляют обученные работники.

Болезни и травмы: немедленная помощь; при отсутствии улучшений — ветеринар; возможность изоляции в комфортных условиях; запрет чрезмерного ограничения движения.

Помещения и условия содержания: безопасные, чистые, легко дезинфицируемые; достаточное пространство, удовлетворяющее потребности животных и обеспечивающее свободу их передвижения, надлежащий микроклимат; естественное или искусственное освещение; защита животных во время выгула от неблагоприятных погодных условий и хищников.

Оборудование и вентиляция: ежедневная проверка; немедленное устранение неисправностей; наличие сигнализации и резервной вентиляции.

Кормление и поение: полноценный и сбалансированный рацион, чистая вода в постоянном доступе, отсутствие страданий во время кормления; оборудование установлено так, чтобы предотвращать загрязнение и конкуренцию.

Лечение и процедуры: только разрешенные ветеринарные препараты; запрет увечья и травмирующих методов; допускаются только процедуры, предусмотренные законодательством, которые могут вызывать минимальные или кратковременные страдания или травмы.

Владельцы обязаны вести учет лечения животных и случаев гибели и хранить такие данные не менее трех лет. Госпродпотребслужба будет осуществлять контроль за соблюдением требований и реагировать на выявленные нарушения.

