Водіння в нетверезому стані: які штрафи та покарання загрожують водіям

Водії, які сідають за кермо напідпитку, ризикують не лише безпекою, а й серйозним покаранням за законом.

Фото: ukrinform

Керування авто в нетверезому стані залишається однією з найнебезпечніших проблем на українських дорогах. Такі дії залишаються однією з ключових причин ДТП із тяжкими наслідками та становлять пряму загрозу безпеці всіх учасників дорожнього руху.

Алкоголь і наркотичні речовини критично впливають на здатність керувати транспортним засобом: знижують концентрацію уваги, уповільнюють реакцію та порушують координацію рухів. У реальних дорожніх умовах це часто призводить до аварій, травмувань і загибелі людей.

Патрульна поліція нагадує, що законодавство України передбачає сувору відповідальність за нетверезе керування відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

