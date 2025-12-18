  1. В Украине

Вождение в нетрезвом состоянии: какие штрафы и наказания грозят водителям

08:12, 18 декабря 2025
Водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, рискуют не только безопасностью, но и серьезным наказанием по закону.
Фото: ukrinform
Управление автомобилем в нетрезвом состоянии остается одной из самых опасных проблем на украинских дорогах. Такие действия остаются одной из ключевых причин ДТП с тяжелыми последствиями и представляют прямую угрозу безопасности всех участников дорожного движения.

Алкоголь и наркотические вещества критически влияют на способность управлять транспортным средством: снижают концентрацию внимания, замедляют реакцию и нарушают координацию движений. В реальных дорожных условиях это часто приводит к авариям, травмам и гибели людей.

Патрульная полиция напоминает, что законодательство Украины предусматривает строгую ответственность за управление в нетрезвом состоянии в соответствии со статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

  • по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;
  • по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с платным изъятием транспортного средства или без такового либо административный арест на 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такового;
  • по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства либо административный арест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен либо административный арест сроком на 15 суток с лишением права управления на 3 года.

