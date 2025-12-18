МВС попереджає про спроби вербування підлітків через соцмережі – як вберегти дитину

Поради Міністерства внутрішніх справ для батьків.

Міністерство внутрішніх справ застерігає: ворожі спецслужби продовжують активно намагатися вербувати українців через соціальні мережі, і під ризиком опиняються навіть діти. Про це повідомили в МВС, наголосивши, що особливо вразливою групою є підлітки віком від 12 до 17 років.

За даними відомства, підлітків легко ввести в оману гучними обіцянками «легкого заробітку» або нереалістичних вигод.

У МВС наголошують, що диверсія є тяжким злочином. За її вчинення передбачена кримінальна відповідальність, зокрема для осіб віком від 14 років. Санкція статті 113 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, а у разі тяжких наслідків — довічне ув’язнення. Для дітей до 14 років можуть застосовуватися заходи виховного характеру, водночас відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків нестимуть і законні представники дитини.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до змін у поведінці дітей. Серед тривожних сигналів — замкнутість, нервовість, депресивні настрої, поява підозрілих знайомств, розмови про «легкі гроші», раптове зростання фінансових потреб або поява дорогих речей і гаджетів. Також варто звертати увагу на зміну інтересів, порушення звичного розпорядку дня, пропуски занять і відмову від спільних сімейних справ.

Як вберегти дитину:

Контроль і спостереження: будьте уважними до того, як дитина проводить час в інтернеті, цікавтеся її новими знайомствами.

Відкрите спілкування: підтримуйте довірливі стосунки з дитиною, цікавтеся її захопленнями та колом спілкування.

Фінансова грамотність: пояснюйте, що «легкі гроші» часто є обманом і можуть мати серйозні наслідки.

Цифрова безпека: навчайте обережності в соціальних мережах, вмінню розпізнавати фейки

Розпізнавання маніпуляцій: розкажіть про поняття вербування, пояснюйте, яка інформація є секретною.

Правова обізнаність: розповідайте про відповідальність за злочини, зокрема в умовах воєнного стану.

