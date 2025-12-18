МВД предупреждает о попытках вербовки подростков через соцсети – как уберечь ребенка

Советы Министерства внутренних дел для родителей.

Министерство внутренних дел предупреждает: вражеские спецслужбы продолжают активно пытаться вербовать украинцев через социальные сети, и под угрозой оказываются даже дети. Об этом сообщили в МВД, подчеркнув, что особенно уязвимой группой являются подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

По данным ведомства, подростков легко ввести в заблуждение громкими обещаниями «легкого заработка» или нереалистичных выгод.

В МВД отмечают, что диверсия является тяжким преступлением. За ее совершение предусмотрена уголовная ответственность, в частности для лиц в возрасте от 14 лет. Санкция статьи 113 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, а в случае тяжких последствий — пожизненное лишение свободы. К детям до 14 лет могут применяться меры воспитательного характера, при этом ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей будут нести и законные представители ребенка.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными к изменениям в поведении детей. Среди тревожных сигналов — замкнутость, нервозность, депрессивные настроения, появление подозрительных знакомств, разговоры о «легких деньгах», резкий рост финансовых потребностей или появление дорогих вещей и гаджетов. Также стоит обращать внимание на изменение интересов, нарушение привычного распорядка дня, пропуски занятий и отказ от совместных семейных дел.

Как уберечь ребенка:

Контроль и наблюдение: будьте внимательны к тому, как ребенок проводит время в интернете, интересуйтесь его новыми знакомствами.

Открытое общение: поддерживайте доверительные отношения с ребенком, интересуйтесь его увлечениями и кругом общения.

Финансовая грамотность: объясняйте, что «легкие деньги» часто являются обманом и могут иметь серьезные последствия.

Цифровая безопасность: обучайте осторожности в социальных сетях, умению распознавать фейки.

Распознавание манипуляций: расскажите о понятии вербовки, объясняйте, какая информация является секретной.

Правовая осведомленность: рассказывайте об ответственности за преступления, в том числе в условиях военного положения.

