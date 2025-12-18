Право на відповідь і захист ділової репутації: Кабмін схвалив законопроєкт про зміни до Цивільного кодексу

Документ стосується захисту немайнових прав і врегулювання відповідальності за розкриття недостовірної інформації.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» №13233. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується:

внести зміни до Цивільного кодексу України, якими передбачається встановлення захисту особистих немайнових прав юридичної особи у разі завідомо неправдивого повідомлення або публічного розкриття, а також неумисного повідомлення чи публічного розкриття недостовірної інформації щодо її уповноваженої посадової або службової особи про можливі факти порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

закріпити право на відповідь для осіб, немайнові права яких були порушені внаслідок публічного розкриття інформації про можливі порушення зазначеного закону.

звільнення фізичної особи від обов’язку відшкодовувати майнову та/або моральну шкоду у випадку неумисного повідомлення або неумисного публічного розкриття недостовірної інформації про можливі порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

