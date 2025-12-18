Право на ответ и защиту деловой репутации: Кабмин одобрил законопроект об изменениях в Гражданский кодекс

Документ касается защиты неимущественных прав и урегулирования ответственности за раскрытие недостоверной информации.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» №13233. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается:

внести изменения в Гражданский кодекс Украины, которыми предусматривается установление защиты личных неимущественных прав юридического лица в случае заведомо ложного сообщения или публичного раскрытия, а также неумышленного сообщения или публичного раскрытия недостоверной информации о его уполномоченном должностном или служебном лице о возможных фактах нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

закрепить право на ответ для лиц, неимущественные права которых были нарушены в результате публичного раскрытия информации о возможных нарушениях указанного закона.

освобождение физического лица от обязанности возмещать имущественный и/или моральный ущерб в случае непреднамеренного сообщения или непреднамеренного публичного раскрытия недостоверной информации о возможных нарушениях требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

