  1. В Україні

Вироки та адмінштрафи: як карали суди за недостовірні декларації у листопаді

07:00, 18 грудня 2025
Декларування публічних службовців: які рішення винесли суди у листопаді.
У листопаді суди різних регіонів України ухвалили кілька рішень у справах щодо відомостей у деклараціях публічних службовців, зокрема за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним депутата міської ради у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях (ч. 1 ст. 366-2 КК України) за 2021, 2022 роки. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік. Вирок набрав законної сили. 

Любашівський районний суд Одеської області визнав винним депутата районної ради у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України) за 2021 рік. Суд призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування строком на 1 рік. Вирок не набрав законної сили. 

Солом’янський районний суд м. Києва у справі про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП визнав винним у недостовірному декларуванні начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві та наклав штраф у розмірі 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили. 

Зарічний районний суд м. Суми у справі про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП визнав винним у недостовірному декларуванні депутата Сумської обласної ради та наклав штраф у розмірі 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили. 

