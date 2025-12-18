Приговоры и админштрафы: как суды наказывали за недостоверные декларации в ноябре

Декларирование публичных служащих: какие решения вынесли суды в ноябре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре суды различных регионов Украины приняли ряд решений по делам о сведениях в декларациях публичных служащих, в частности по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным депутата городского совета в подаче заведомо недостоверных сведений в декларациях (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины) за 2021, 2022 годы. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Любашевский районный суд Одесской области признал виновным депутата районного совета в подаче заведомо недостоверных сведений в декларации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины) за 2021 год. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Соломенский районный суд г. Киева по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП признал виновным в недостоверном декларировании начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве и наложил штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Заречный районный суд г. Сумы по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП признал виновным в недостоверном декларировании депутата Сумского областного совета и наложил штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.