  1. В Украине

Приговоры и админштрафы: как суды наказывали за недостоверные декларации в ноябре

07:00, 18 декабря 2025
Декларирование публичных служащих: какие решения вынесли суды в ноябре.
Приговоры и админштрафы: как суды наказывали за недостоверные декларации в ноябре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре суды различных регионов Украины приняли ряд решений по делам о сведениях в декларациях публичных служащих, в частности по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным депутата городского совета в подаче заведомо недостоверных сведений в декларациях (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины) за 2021, 2022 годы. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Любашевский районный суд Одесской области признал виновным депутата районного совета в подаче заведомо недостоверных сведений в декларации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины) за 2021 год. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Соломенский районный суд г. Киева по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП признал виновным в недостоверном декларировании начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве и наложил штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Заречный районный суд г. Сумы по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП признал виновным в недостоверном декларировании депутата Сумского областного совета и наложил штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд декларация НАПК штраф / штрафы приговор декларирование КУоАП УКУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]