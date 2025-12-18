  1. Судова практика
Верховний Суд не скасував вирок через відсутність вступної промови сторони захисту

07:54, 18 грудня 2025
Відсутність вступної промови захисника не стала підставою для скасування вироку.
Верховний Суд не скасував вирок через відсутність вступної промови сторони захисту
Верховний Суд відмовив у задоволенні доводів захисту щодо істотного порушення норм КПК через ненадання можливості проголосити вступну промову.

Як зазначається в постанові колегії суддів Першої судової палати ККС ВС, захисник стверджував, що суд першої інстанції не дав йому можливості проголосити вступну промову, чим допустив істотне порушення норм КПК.

Що вказали у Верховному Суді

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 349 КПК після виконання дій, передбачених ст. 348 цього Кодексу, головуючий надає стороні обвинувачення та стороні захисту право проголосити вступні промови. У вступній промові зазначається, якими доказами сторона підтверджуватиме наведені нею обставини, порядок дослідження доказів, а також може бути зазначена позиція сторони.

Зі змісту касаційної скарги захисника видно, що останній, посилаючись на вказане, не наводить переконливих мотивів, яким саме чином, на його думку, зазначене порушення перешкодило або могло перешкодити суду першої інстанції ухвалити законне й обґрунтоване рішення, з огляду на те, що:

  • судовий розгляд у суді першої інстанції здійснювався у поряду ч. 3 ст. 349 КПК, тобто без дослідження доказів на підтвердження обставин справи, які учасниками провадження не заперечувалися;
  • адвокат не був позбавлений процесуальної можливості висловити свою думку та аргументувати позицію сторони захисту під час судового розгляду та на стадії судових дебатів, а також оскаржити рішення місцевого суду в апеляційному і касаційному порядку.

Беручи до уваги зазначене, Суд не убачає необхідності для скасування вироку суду першої інстанції із наведених вище підстав, на які посилається захисник, а тому касаційна скарга останнього в цій частині задоволенню не підлягає.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС у справі № 308/1223/24 (провадження № 51-5113км24).

