Верховный Суд не отменил приговор из-за отсутствия вступительной речи стороны защиты

Верховный Суд отказал в удовлетворении доводов защиты о существенном нарушении норм УПК из-за непредоставления возможности произнести вступительную речь.

Как отмечается в постановлении коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС, защитник утверждал, что суд первой инстанции не предоставил ему возможности произнести вступительную речь, чем допустил существенное нарушение норм УПК.

Что указали в Верховном Суде

В соответствии с предписаниями ч. 1 ст. 349 УПК после выполнения действий, предусмотренных ст. 348 настоящего Кодекса, председательствующий предоставляет стороне обвинения и стороне защиты право произнести вступительные речи. Во вступительной речи указывается, какими доказательствами сторона будет подтверждать изложенные ею обстоятельства, порядок исследования доказательств, а также может быть изложена позиция стороны.

Из содержания кассационной жалобы защитника следует, что последний, ссылаясь на указанное, не приводит убедительных мотивов, каким именно образом, по его мнению, указанное нарушение препятствовало или могло препятствовать суду первой инстанции принять законное и обоснованное решение, учитывая то, что:

судебное разбирательство в суде первой инстанции осуществлялось в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, то есть без исследования доказательств в подтверждение обстоятельств дела, которые участниками производства не оспаривались;

адвокат не был лишен процессуальной возможности высказать свое мнение и аргументировать позицию стороны защиты в ходе судебного разбирательства и на стадии судебных прений, а также обжаловать решение местного суда в апелляционном и кассационном порядке.

Принимая во внимание изложенное, Суд не усматривает необходимости для отмены приговора суда первой инстанции по приведенным выше основаниям, на которые ссылается защитник, в связи с чем кассационная жалоба последнего в этой части удовлетворению не подлежит.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС по делу № 308/1223/24 (производство № 51-5113км24).

