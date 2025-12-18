Уряд ліквідував робочу групу, яка займалася житловими правами мешканців гуртожитків

Також ліквідовано консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені КМУ.

Кабінет Міністрів України ліквідував робочу групи з розв’язання проблем мешканців гуртожитків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Робочу групу було створено у 2010 році. До її основних завдань входив аналіз проблем мешканців гуртожитків, зокрема щодо реалізації права на житло, визначення причин їх виникнення, а також напрацювання шляхів і механізмів розв’язання цих питань. Робоча група готувала пропозиції та рекомендації, брала участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, розглядала та аналізувала ініціативи громадських і профспілкових організацій, а також органів самоорганізації населення мешканців гуртожитків.

Крім цього, уряд ліквідував низку інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів. Зокрема, припинено діяльність Ради з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проєктів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів, Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва.

Також ліквідовано Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг «Простір житлово-комунальних послуг», Міжвідомчу робочу групу з питань членства України в Банку розвитку Ради Європи та Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

