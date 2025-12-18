  1. В Украине

Правительство ликвидировало рабочую группу, которая занималась жилищными правами жителей общежитий

08:48, 18 декабря 2025
Также ликвидированы консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, созданные КМУ.
Правительство ликвидировало рабочую группу, которая занималась жилищными правами жителей общежитий
Фото: Cedos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины ликвидировал рабочую группу по решению проблем жителей общежитий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Рабочая группа была создана в 2010 году. В ее основные задачи входил анализ проблем жителей общежитий, в частности по реализации права на жилье, определение причин их возникновения, а также выработка путей и механизмов решения этих вопросов. Рабочая группа готовила предложения и рекомендации, участвовала в разработке проектов нормативно-правовых актов, рассматривала и анализировала инициативы общественных и профсоюзных организаций, а также органов самоорганизации населения жителей общежитий.

Кроме этого, правительство ликвидировало ряд других консультативных, совещательных и вспомогательных органов. В частности, прекращена деятельность Совета по вопросам внедрения инновационной модели функционирования строительного комплекса и рассмотрения строительных проектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов, Национального совета по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов, а также Межведомственной комиссии по вопросам поддержки трансграничного сотрудничества.

Также ликвидирована Межведомственная рабочая группа по вопросам создания единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг «Пространство жилищно-коммунальных услуг», Межведомственная рабочая группа по вопросам членства Украины в Банке развития Совета Европы и Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами с целью восстановления объектов, поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина дом ЖКП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]