Правительство ликвидировало рабочую группу, которая занималась жилищными правами жителей общежитий

Кабинет Министров Украины ликвидировал рабочую группу по решению проблем жителей общежитий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Рабочая группа была создана в 2010 году. В ее основные задачи входил анализ проблем жителей общежитий, в частности по реализации права на жилье, определение причин их возникновения, а также выработка путей и механизмов решения этих вопросов. Рабочая группа готовила предложения и рекомендации, участвовала в разработке проектов нормативно-правовых актов, рассматривала и анализировала инициативы общественных и профсоюзных организаций, а также органов самоорганизации населения жителей общежитий.

Кроме этого, правительство ликвидировало ряд других консультативных, совещательных и вспомогательных органов. В частности, прекращена деятельность Совета по вопросам внедрения инновационной модели функционирования строительного комплекса и рассмотрения строительных проектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов, Национального совета по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов, а также Межведомственной комиссии по вопросам поддержки трансграничного сотрудничества.

Также ликвидирована Межведомственная рабочая группа по вопросам создания единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг «Пространство жилищно-коммунальных услуг», Межведомственная рабочая группа по вопросам членства Украины в Банке развития Совета Европы и Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами с целью восстановления объектов, поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

