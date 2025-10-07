Руслан Кравченко подвел итоги месяца работы механизма «СтопДавление», благодаря которому бизнес напрямую может сообщить о незаконных обысках, изъятии имущества или блокировании деятельности

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подвел итоги месяца работы механизма «СтопДавление».
«Прошел месяц с момента запуска портала «СтопДавление», который мы создали, чтобы обеспечить прямую коммуникацию бизнеса с прокуратурой. Наша платформа не о формальностях, это реальный инструмент защиты предпринимателей.
Незаконные обыски, изъятие имущества, блокирование деятельности или затягивание расследований – теперь бизнес может сообщить об этом напрямую в органы прокуратуры.
Каждое обращение автоматически получает номер и поступает в уполномоченное подразделение Офиса Генерального прокурора и соответствующей областной прокуратуры. Раньше такие обращения могли рассматриваться месяцами, а то и годами. Теперь – все под контролем Офиса Генерального прокурора и моим лично», – отметил он.
По его словам, за первый месяц работы нового механизма:
«Как я говорил ранее, эффективность измеряется действиями, а не словами. Несколько примеров:
Три компании с американскими инвестициями: после обращения в «СтопДавление» мы провели встречу с акционером, генеральным директором и представителем Посольства США.
Проверка показала, что в шести открытых производствах действия компаний вообще не были предметом расследования.
Результат: одно производство закрыто, в четырех назначены экспертизы.
Женщина-предприниматель заявила о затягивании следствия, в котором была потерпевшей, и безосновательном открытии производств против нее самой.
После проверки прокуроры закрыли безосновательные дела, изменили квалификацию в главном производстве и вручили подозрения настоящим виновным.
Вернули незаконно изъятые средства
Он подчеркнул, что это конкретные результаты, которые доказывают, что обращения не теряются в бюрократии, а решения принимаются быстро и по существу.
«Правда всегда на стороне тех, кто не нарушает Закон. Да, наша правоохранительная система не идеальна, но мы меняемся и сегодня открыты к диалогу, ради восстановления справедливости и укрепления доверия бизнеса к органам прокуратуры. Работаем дальше», – подытожил он.
Автор: Наталя Мамченко
