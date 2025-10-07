Руслан Кравченко подвел итоги месяца работы механизма «СтопДавление», благодаря которому бизнес напрямую может сообщить о незаконных обысках, изъятии имущества или блокировании деятельности

Генпрокурор привел пример, когда в отношении трех компаний с американскими инвестициями после обращения в «СтопДавление» была проведена встреча с акционером, гендиректором и представителем Посольства США, и проверка показала, что в 6 открытых производствах действия компаний вообще не были предметом расследования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подвел итоги месяца работы механизма «СтопДавление».

«Прошел месяц с момента запуска портала «СтопДавление», который мы создали, чтобы обеспечить прямую коммуникацию бизнеса с прокуратурой. Наша платформа не о формальностях, это реальный инструмент защиты предпринимателей.

Незаконные обыски, изъятие имущества, блокирование деятельности или затягивание расследований – теперь бизнес может сообщить об этом напрямую в органы прокуратуры.

Каждое обращение автоматически получает номер и поступает в уполномоченное подразделение Офиса Генерального прокурора и соответствующей областной прокуратуры. Раньше такие обращения могли рассматриваться месяцами, а то и годами. Теперь – все под контролем Офиса Генерального прокурора и моим лично», – отметил он.

По его словам, за первый месяц работы нового механизма:

поступило 44 обращения от предпринимателей;

от предпринимателей; 28 сообщений уже рассмотрено;

уже рассмотрено; 12 бизнесов получили результат – нарушения устранены, права восстановлены;

– нарушения устранены, права восстановлены; остальные обращения – в работе.

«Как я говорил ранее, эффективность измеряется действиями, а не словами. Несколько примеров:

Три компании с американскими инвестициями: после обращения в «СтопДавление» мы провели встречу с акционером, генеральным директором и представителем Посольства США.

Проверка показала, что в шести открытых производствах действия компаний вообще не были предметом расследования.

Результат: одно производство закрыто, в четырех назначены экспертизы.

Женщина-предприниматель заявила о затягивании следствия, в котором была потерпевшей, и безосновательном открытии производств против нее самой.

После проверки прокуроры закрыли безосновательные дела, изменили квалификацию в главном производстве и вручили подозрения настоящим виновным.

Вернули незаконно изъятые средства

Харьковская область: у компании во время обысков забрали 20 тыс. евро и 112 тыс. долларов. Через неделю прокуроры добились возврата всех средств .

у компании во время обысков забрали 20 тыс. евро и 112 тыс. долларов. Через неделю прокуроры . Одесская область: изъяли 827 тыс. грн, 150 евро и 6300 долларов. Прокуратура обеспечила возврат всех активов», – отметил Генпрокурор.

Он подчеркнул, что это конкретные результаты, которые доказывают, что обращения не теряются в бюрократии, а решения принимаются быстро и по существу.

«Правда всегда на стороне тех, кто не нарушает Закон. Да, наша правоохранительная система не идеальна, но мы меняемся и сегодня открыты к диалогу, ради восстановления справедливости и укрепления доверия бизнеса к органам прокуратуры. Работаем дальше», – подытожил он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.