Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Руслан Кравченко підсумував місяць роботи механізму «СтопТиск», завдяки якому бізнес напряму може повідомити про незаконні обшуки, вилучення майна чи блокування діяльності

11:21, 7 жовтня 2025
Генпрокурор навів приклад, коли стосовно трьох компаній з американськими інвестиціями після звернення до «СтопТиску» була проведена зустріч із акціонером, гендиректором і представником Посольства США, і перевірка показала, що в 6 відкритих провадженнях дії компаній взагалі не були предметом розслідування.
Руслан Кравченко підсумував місяць роботи механізму «СтопТиск», завдяки якому бізнес напряму може повідомити про незаконні обшуки, вилучення майна чи блокування діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підсумував місяць роботи механізму «СтопТиск».

«Минув місяць від запуску порталу «СтопТиск», який ми створили, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою. Наша платформа не про формальності, це реальний інструмент захисту підприємців.

Незаконні обшуки, вилучення майна, блокування діяльності чи затягування розслідувань, тепер бізнес може повідомити про це напряму до органів прокуратури.

Кожне звернення автоматично отримує номер і надходить до уповноваженого підрозділу Офісу Генерального прокурора та відповідної обласної прокуратури. Раніше такі звернення могли розглядатися місяцями, а то й роками. Тепер — все під контролем Офісу Генерального прокурора і моїм особисто», зазначив він.

За його словами, за перший місяць роботи нового механізму:

• надійшло 44 звернення від підприємців;

• 28 повідомлень вже розглянуто;

• 12 бізнесів отримали результат — порушення усунуті, права відновлені;

• решта звернень — у роботі.

«Як я казав раніше, ефективність вимірюється діями, а не словами. Декілька прикладів:

Три компанії з американськими інвестиціями: після звернення до «СтопТиску» ми провели зустріч із акціонером, генеральним директором і представником Посольства США.

Перевірка показала, що в шести відкритих провадженнях дії компаній взагалі не були предметом розслідування.

Результат: одне провадження закрито, в чотирьох призначено експертизи.

Жінка-підприємець заявила про затягування слідства, у якому була потерпілою, і безпідставне відкриття проваджень проти неї самої.

Після перевірки прокурори закрили безпідставні справи, змінили кваліфікацію у головному провадженні та вручили підозри справжнім винним.

Повернули незаконно вилучені кошти

— Харківська область: у компанії під час обшуків забрали 20 тис. євро та 112 тис. доларів. Через тиждень прокурори домоглися повернення всіх коштів.

— Одеська область: вилучили 827 тис. грн, 150 євро та 6300 доларів. Прокуратура забезпечила повернення всіх активів», зазначив Генпрокурор.

Він підкреслив, що це конкретні результати, які доводять, що звернення не губляться в бюрократії, а рішення ухвалюються швидко і по суті.

«Правда завжди на стороні тих, хто не порушує Закон. Так, наша правоохоронна система не ідеальна, але ми змінюємось і сьогодні відкриті до діалогу, задля відновлення справедливості і зміцнення довіри бізнесу до органів прокуратури. Працюємо далі», підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес обшук генеральна прокуратура Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва