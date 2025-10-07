Руслан Кравченко підсумував місяць роботи механізму «СтопТиск», завдяки якому бізнес напряму може повідомити про незаконні обшуки, вилучення майна чи блокування діяльності

Генпрокурор навів приклад, коли стосовно трьох компаній з американськими інвестиціями після звернення до «СтопТиску» була проведена зустріч із акціонером, гендиректором і представником Посольства США, і перевірка показала, що в 6 відкритих провадженнях дії компаній взагалі не були предметом розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підсумував місяць роботи механізму «СтопТиск».

«Минув місяць від запуску порталу «СтопТиск», який ми створили, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою. Наша платформа не про формальності, це реальний інструмент захисту підприємців.

Незаконні обшуки, вилучення майна, блокування діяльності чи затягування розслідувань, тепер бізнес може повідомити про це напряму до органів прокуратури.

Кожне звернення автоматично отримує номер і надходить до уповноваженого підрозділу Офісу Генерального прокурора та відповідної обласної прокуратури. Раніше такі звернення могли розглядатися місяцями, а то й роками. Тепер — все під контролем Офісу Генерального прокурора і моїм особисто», зазначив він.

За його словами, за перший місяць роботи нового механізму:

• надійшло 44 звернення від підприємців;

• 28 повідомлень вже розглянуто;

• 12 бізнесів отримали результат — порушення усунуті, права відновлені;

• решта звернень — у роботі.

«Як я казав раніше, ефективність вимірюється діями, а не словами. Декілька прикладів:

Три компанії з американськими інвестиціями: після звернення до «СтопТиску» ми провели зустріч із акціонером, генеральним директором і представником Посольства США.

Перевірка показала, що в шести відкритих провадженнях дії компаній взагалі не були предметом розслідування.

Результат: одне провадження закрито, в чотирьох призначено експертизи.

Жінка-підприємець заявила про затягування слідства, у якому була потерпілою, і безпідставне відкриття проваджень проти неї самої.

Після перевірки прокурори закрили безпідставні справи, змінили кваліфікацію у головному провадженні та вручили підозри справжнім винним.

Повернули незаконно вилучені кошти

— Харківська область: у компанії під час обшуків забрали 20 тис. євро та 112 тис. доларів. Через тиждень прокурори домоглися повернення всіх коштів.

— Одеська область: вилучили 827 тис. грн, 150 євро та 6300 доларів. Прокуратура забезпечила повернення всіх активів», зазначив Генпрокурор.

Він підкреслив, що це конкретні результати, які доводять, що звернення не губляться в бюрократії, а рішення ухвалюються швидко і по суті.

«Правда завжди на стороні тих, хто не порушує Закон. Так, наша правоохоронна система не ідеальна, але ми змінюємось і сьогодні відкриті до діалогу, задля відновлення справедливості і зміцнення довіри бізнесу до органів прокуратури. Працюємо далі», підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.