Генпрокурор Руслан Кравченко презентував портал СтопТиск для захисту бізнесу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко презентував портал «СтопТиск» для захисту бізнесу. Платформа вже офіційно розпочала роботу.

Цифровий інструмент створено як частину державної політики захисту бізнесу від неправомірного втручання в господарську діяльність з боку правоохоронних органів. Портал дозволяє керівникам компаній повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію, класифікацію та забезпечує системне реагування на такі факти.

Інформація, надана через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Руслан Кравченко підкреслив, що «СтопТиск» стане майданчиком для об’єднання зусиль прокуратури, бізнес-спільноти та адвокатів задля протидії системним проблемам і захисту чесних підприємців:

«СтопТиск – це логічне продовження нашої роботи по захисту чесного бізнесу. Одразу як я був призначений на посаду Генерального прокурора, ми провели кількісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Їх виявилось майже 23 тисячі. Наступним кроком був якісний аудит. Результат – на сьогодні закрито майже третину (понад 7,5 тисяч) проваджень, які не мали судової перспективи», - зазначив Генеральний прокурор.

Керівники обласних прокуратур також активно проводять цю роботу на місцях.

«У перші дні на посаді я чітко сказав всім прокурорам: не чіпайте підприємців. Якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це. Але якщо хтось вирішив грати за іншими правилами: порушує закон, стає співучасником корупційних схем чи дерибану бюджету – реакція одна. Нульова толерантність і жодних компромісів. Винні завжди відповідатимуть за свої злочини», - наголосив Генеральний прокурор.

Принцип роботи порталу «СтопТиск»:

Авторизація через «Дію»; Детальний опис ситуації – дії посадових осіб, обставини, дата, наслідки; Додавання документів, фото чи інших доказів (за наявності); Автоматична реєстрація звернення, фіксація усіх фактів та їх відображення на дашборді; Розгляд і реагування у визначені законом строки під контролем Офісу Генерального прокурора; Оперативне ухвалення управлінських і процесуальних рішень, а також надання бізнесу постійного зворотного зв’язку.

«Запуск порталу «СтопТиск» — це ще один крок до формування прозорих правил ведення бізнесу в Україні. Ми прагнемо, щоб кожен підприємець почувався захищеним, а держава демонструвала нульову толерантність як до тиску на бізнес, так і до економічних злочинів», — наголосили в Офісі Генпрокурора.

Фото: «Юридична практика»

