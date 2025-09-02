Генпрокурор Руслан Кравченко представил портал СтопТиск для защиты бизнеса

«В первые дни на должности я четко сказал всем прокурорам: не трогайте предпринимателей. Если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это», — отметил Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко презентовал портал «СтопТиск» для защиты бизнеса. Платформа уже официально начала работу.

Цифровой инструмент создан как часть государственной политики защиты бизнеса от неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность со стороны правоохранительных органов. Портал позволяет руководителям компаний сообщать о случаях давления, проходить верификацию, классификацию и обеспечивает системное реагирование на такие факты.

Информация, предоставленная через портал, используется для проверки сигналов, инициирования расследований и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Руслан Кравченко подчеркнул, что «СтопТиск» станет площадкой для объединения усилий прокуратуры, бизнес-сообщества и адвокатов с целью противодействия системным проблемам и защиты честных предпринимателей:

«СтопТиск»– это логическое продолжение нашей работы по защите честного бизнеса. Сразу после моего назначения на должность Генерального прокурора мы провели количественный аудит уголовных производств в отношении бизнеса. Их оказалось почти 23 тысячи. Следующим шагом был качественный аудит. Результат – на сегодня закрыто почти треть (более 7,5 тысяч) производств, которые не имели судебной перспективы», – отметил Генеральный прокурор.

Руководители областных прокуратур также активно проводят эту работу на местах.

«В первые дни на должности я четко сказал всем прокурорам: не трогайте предпринимателей. Если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это. Но если кто-то решил играть по другим правилам: нарушает закон, становится соучастником коррупционных схем или дерибана бюджета – реакция одна. Нулевая толерантность и никаких компромиссов. Виновные всегда будут отвечать за свои преступления», – подчеркнул Генеральный прокурор.

Принцип работы портала «СтопТиск»:

Авторизация через «Дію»; Детальное описание ситуации – действия должностных лиц, обстоятельства, дата, последствия; Добавление документов, фото или других доказательств (при наличии); Автоматическая регистрация обращения, фиксация всех фактов и их отображение на дашборде; Рассмотрение и реагирование в установленные законом сроки под контролем Офиса Генерального прокурора; Оперативное принятие управленческих и процессуальных решений, а также предоставление бизнесу постоянной обратной связи.

«Запуск портала «СтопТиск» — это ещё один шаг к формированию прозрачных правил ведения бизнеса в Украине. Мы стремимся, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищённым, а государство демонстрировало нулевую толерантность как к давлению на бизнес, так и к экономическим преступлениям», — подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Фото: «Юридична практика»

