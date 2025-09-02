Практика судов
  1. В Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко представил портал СтопТиск для защиты бизнеса

14:33, 2 сентября 2025
«В первые дни на должности я четко сказал всем прокурорам: не трогайте предпринимателей. Если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это», — отметил Руслан Кравченко.
Генпрокурор Руслан Кравченко представил портал СтопТиск для защиты бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко презентовал портал «СтопТиск» для защиты бизнеса. Платформа уже официально начала работу.

Цифровой инструмент создан как часть государственной политики защиты бизнеса от неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность со стороны правоохранительных органов. Портал позволяет руководителям компаний сообщать о случаях давления, проходить верификацию, классификацию и обеспечивает системное реагирование на такие факты.

Информация, предоставленная через портал, используется для проверки сигналов, инициирования расследований и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Руслан Кравченко подчеркнул, что «СтопТиск» станет площадкой для объединения усилий прокуратуры, бизнес-сообщества и адвокатов с целью противодействия системным проблемам и защиты честных предпринимателей:

«СтопТиск»– это логическое продолжение нашей работы по защите честного бизнеса. Сразу после моего назначения на должность Генерального прокурора мы провели количественный аудит уголовных производств в отношении бизнеса. Их оказалось почти 23 тысячи. Следующим шагом был качественный аудит. Результат – на сегодня закрыто почти треть (более 7,5 тысяч) производств, которые не имели судебной перспективы», – отметил Генеральный прокурор.

Руководители областных прокуратур также активно проводят эту работу на местах.

«В первые дни на должности я четко сказал всем прокурорам: не трогайте предпринимателей. Если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это. Но если кто-то решил играть по другим правилам: нарушает закон, становится соучастником коррупционных схем или дерибана бюджета – реакция одна. Нулевая толерантность и никаких компромиссов. Виновные всегда будут отвечать за свои преступления», – подчеркнул Генеральный прокурор.

Принцип работы портала «СтопТиск»:

  1. Авторизация через «Дію»;
  2. Детальное описание ситуации – действия должностных лиц, обстоятельства, дата, последствия;
  3. Добавление документов, фото или других доказательств (при наличии);
  4. Автоматическая регистрация обращения, фиксация всех фактов и их отображение на дашборде;
  5. Рассмотрение и реагирование в установленные законом сроки под контролем Офиса Генерального прокурора;
  6. Оперативное принятие управленческих и процессуальных решений, а также предоставление бизнесу постоянной обратной связи.

«Запуск портала «СтопТиск» — это ещё один шаг к формированию прозрачных правил ведения бизнеса в Украине. Мы стремимся, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищённым, а государство демонстрировало нулевую толерантность как к давлению на бизнес, так и к экономическим преступлениям», — подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Фото: «Юридична практика»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес предприниматель Генеральный прокурор Украины офис генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео