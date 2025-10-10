УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

В том случае, когда лицо отказывается от вручения ему письменного сообщения о подозрении, сторона обвинения может осуществить видеозапись этого вручения, и такая видеозапись проведенного процессуального действия является достаточным средством фиксации надлежащего сообщения адресата. УПК не содержит никаких оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 5 августа 2025 года по делу №711/171/24.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что судами не была дана надлежащая правовая оценка факту невручения обвиняемой сообщения о подозрении, вследствие чего нарушены положения ст. 290 УПК, а все доказательства являются недопустимыми. Утверждает, что сообщение о подозрении было объявлено следователем в отсутствие защитника и без указания в протоколе сведений о понятых, присутствовавших при этом.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 278 УПК письменное сообщение о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения – способом, предусмотренным этим Кодексом для вручения уведомлений.

То есть указанная норма предусматривает возможность не только письменного вручения сообщения о подозрении, но и отсылает к норме, по которой сообщение о подозрении будет считаться врученным с применением других способов, определенных для вручения уведомлений в уголовном производстве.

По правилам ч. 1, ч. 3 ст. 111 УПК сообщение в уголовном производстве является процессуальным действием, с помощью которого следователь, прокурор, следственный судья или суд сообщает определенному участнику уголовного производства, в частности о принятом процессуальном решении или осуществленном процессуальном действии; сообщение в уголовном производстве осуществляется в случаях, предусмотренных этим Кодексом, в порядке, предусмотренном главой 11 этого Кодекса, за исключением положений относительно содержания сообщения и последствий неявки лица.

В свою очередь, положения ч. 1 ст. 136 Главы 11 УПК регламентируют возможность осуществления видеозаписи совершения определенного процессуального действия, как факта ознакомления лица с содержанием принятого процессуального решения, о котором говорится в ч. 1 ст. 111 УПК.

Коллегия судей ККС обращает внимание, что положения уголовного процессуального закона, регламентирующие процедуру сообщения участника производства об осуществленном процессуальном действии или о принятом процессуальном решении, в том числе и вручение письменного сообщения о подозрении, направлено на то, чтобы адресат такого сообщения был проинформирован о факте принятого решения или совершения процессуального действия. То есть основной целью предусмотренного законом алгоритма осуществления такого сообщения является доведение до сведения адресата определенной информации, имеющей процессуальное значение в производстве.

Законодатель также предусмотрел определенные предохранители, которые позволяют с одной стороны зафиксировать нежелание лица, являющегося адресатом сообщения, его получить, а с другой – являются способом фиксации факта сообщения. Таким способом сообщения является видеозапись совершения определенного процессуального действия.

В том случае, когда лицо отказывается от вручения ему письменного сообщения о подозрении, сторона обвинения может осуществить видеозапись такого вручения, и такая видеозапись проведенного процессуального действия является достаточным средством фиксации надлежащего сообщения адресата.

Как установлено судами предыдущих инстанций, в день составления сообщения о подозрении следователем по месту жительства осужденной было предложено последней получить текст сообщения о подозрении с памяткой о правах и обязанностях, однако та отказалась. В дальнейшем следователь вслух объявил содержание указанных документов с применением видеофиксации этого действия, по записи которой понятые огласили свои персональные данные, а после этого следователь приступил к объявлению.

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия. Судом уже сформирована правовая позиция, согласно которой УПК не содержит никаких оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении.

Автор: Наталя Мамченко

