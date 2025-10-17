Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Электронные торги по реализации имущества могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве. При этом требования о признании недействительными акта о проведенных электронных торгах и свидетельства о приобретении имущества с публичных торгов являются ненадлежащими способами защиты, поскольку эти документы лишь удостоверяют факт проведения торгов и не порождают самостоятельных прав.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 26 августа 2025 года по делу №761/14995/22 по иску лица к ГП «СЕТАМ», частному исполнителю о признании недействительными электронных торгов, отмене решения о государственной регистрации, признании права собственности в порядке наследования.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истица сослалась на то, что в 1992 году спорную квартиру приобрел родственник, после смерти которого квартиру унаследовала его жена, которая в 1998 году подарила её своей дочери, которая умерла. Истица является родной сестрой наследодательницы, наследницей второй очереди и единственным лицом, подавшим заявление о принятии наследства.

При оформлении наследственных прав оказалось, что вместо регистрации права собственности на спорную квартиру за сестрой, это право зарегистрировано за другим лицом на основании поддельного договора дарения якобы от родственника, который на тот момент уже умер. Договор дарения от его имени в 2017 году решением суда признан недействительным, квартира истребована из владения другого лица, однако истица не может зарегистрировать свое право из-за наложенных арестов.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, иск удовлетворил частично, признал недействительными: электронные торги, акт о проведенных электронных торгах, свидетельство о приобретении имущества с публичных торгов. Отменил решение о государственной регистрации прав и их обременений и признал за истицей право собственности на спорную квартиру в порядке наследования.

Решения судов мотивированы тем, что спорная квартира не принадлежала должнику, а потому он не имел права распоряжаться ею; проведение электронных торгов состоялось с нарушением закона и прав истицы, которая является единственной наследницей законного владельца. Признание недействительными торгов и связанных с ними документов, а также признание права собственности за истицей в порядке наследования является справедливым и обеспечивающим эффективную защиту нарушенных прав истицы.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о наличии правовых оснований для признания электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений, указав, что электронные торги по реализации имущества могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве.

В то же время Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций о необходимости удовлетворения производных требований о признании недействительными акта о проведенных электронных торгах, свидетельства о приобретении имущества с публичных торгов и признании права собственности в порядке наследования.

Судебные решения в этой части отменил, принял в этой части новое решение об отказе в удовлетворении требований, подчеркнув, что требования о признании недействительными акта о проведении электронных торгов и свидетельства о приобретении имущества являются ненадлежащими и неэффективными способами защиты, поэтому такие требования не подлежат удовлетворению.

Требование о признании права собственности в порядке наследования также не подлежит удовлетворению, поскольку истица не лишена возможности оформить наследственные права на основании судебного решения об истребовании имущества, которое не исключает дальнейшего оформления наследства после отмены арестов и отмены регистрации права собственности в других судебных спорах.

Автор: Наталя Мамченко

