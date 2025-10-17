Практика судів
Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

12:32, 17 жовтня 2025
Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.
Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд
Електронні торги з реалізації майна можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні. При цьому вимоги про визнання недійсними акта про проведені електронні торги та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів є неналежними способами захисту, оскільки ці документи лише засвідчують факт проведення торгів і не породжують самостійних прав. На це вказав Верховний Суд у постанові від 26 серпня 2025 року по справі №761/14995/22 за позовом особи до ДП «Сетам», приватного виконавця про визнання недійсними електронних торгів, скасування рішення про державну реєстрацію, визнання права власності в порядку спадкування.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивачка послалася на те, що у 1992 році спірну квартиру придбав родич, після смерті якого квартиру успадкувала його дружина, яка у 1998 році подарувала її своїй дочці, яка померла. Позивачка є рідною сестрою спадкодавиці, спадкоємицею другої черги та єдиною особою, яка подала заяву про прийняття спадщини.

При оформленні спадкових прав виявилося, що замість реєстрації права власності на спірну квартиру за сестрою, це право зареєстровано за іншою особою на підставі підробленого договору дарування нібито від родича, який на той момент уже помер. Договір дарування від його імені у 2017 році рішенням суду визнано недійсним, квартиру витребувано з володіння іншою особи, однак позивач не може зареєструвати своє право через накладені арешти.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов задовольнив частково, визнав недійсними: електронні торги, акт про проведені електронні торги, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів. Скасував рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та визнав за позивачем право власності на спірну квартиру в порядку спадкування.

Рішення судів мотивовано тим, що спірна квартира не належала боржнику, а тому він не мав права розпоряджатися нею; проведення електронних торгів відбулося з порушенням закону та прав позивача, яка є єдиною спадкоємицею законного власника. Визнання недійсними торгів і пов’язаних з ними документів, а також визнання права власності за позивачем у порядку спадкування є справедливим і таким, що забезпечує ефективний захист порушених прав позивача.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо наявності правових підстав для визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень, зазначивши, що електронні торги з реалізації майна можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні.

Водночас Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій про необхідність задоволення похідних вимог про визнання недійсними акта про проведені електронні торги, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів і визнання права власності в порядку спадкування.

Судові рішення в цій частині скасував, ухвалив в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні вимог, наголосивши на тому, що вимоги про визнання недійсними акта про проведення електронних торгів та свідоцтва про придбання майна є неналежними і неефективними способами захисту, тому такі вимоги не підлягають задоволенню.

Вимога про визнання права власності в порядку спадкування також не підлягає задоволенню, оскільки позивач не позбавлена можливості оформити спадкові права на підставі судового рішення про витребування майна, яке не виключає подальшого оформлення спадщини після скасування арештів та скасування реєстрації права власності у інших судових спорах.

Автор: Наталя Мамченко

