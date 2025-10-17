Практика судов
Лицо с инвалидностью передало квартиру в обмен на уход, но ответчик отказался выполнять свои обязанности — Верховный Суд объяснил, почему невозможно расторгнуть договор пожизненного содержания

16:56, 17 октября 2025
Непредоставление надлежащего ухода не может быть основанием для расторжения договора пожизненного содержания, если стороны не согласовали конкретные обязанности в договоре – Верховный Суд.
Лицо с инвалидностью передало квартиру в обмен на уход, но ответчик отказался выполнять свои обязанности — Верховный Суд объяснил, почему невозможно расторгнуть договор пожизненного содержания
Если в договоре пожизненного содержания (ухода) стороны согласовали только денежный эквивалент содержания и обязанность оплаты коммунальных услуг, без конкретных обязанностей по уходу (опеке), то непредоставление приобретателем ухода не может быть основанием для расторжения договора как существенное нарушение его условий. На это указал Верховный Суд в постановлении от 26 августа 2025 года по делу №464/5967/23.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец указывал на то, что он является лицом с инвалидностью II группы, по заключенному в 2009 году договору пожизненного содержания он передал квартиру ответчику в обмен на уход и содержание.

Однако ответчик не обеспечивает надлежащий уход, не сопровождает в больницы, не покупает медикаментов, допустила задолженность за коммунальные услуги и создала антисанитарные условия проживания, что ухудшило состояние здоровья истца.

Ответчик по встречному иску просила расторгнуть договор пожизненного содержания 2009 года и признать за ней право собственности на 4/5 квартиры, обосновывая это надлежащим выполнением условий договора в течение 14 лет (денежное содержание, оплата платежей, обеспечение проживания истца) и невозможностью дальнейшего исполнения из-за пребывания за границей и ухода за больной матерью.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, иск удовлетворил, в удовлетворении встречного иска отказал, мотивируя свое решение тем, что ответчик ненадлежащим образом выполняла условия договора относительно предоставления ежемесячного денежного содержания истцу, а также относительно ухода за истцом.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции ввиду следующего. По договору пожизненного содержания (ст. 744 ГК) приобретатель обязан обеспечивать отчуждателя материальным содержанием и/или уходом.

Стороны вправе самостоятельно определять объем этих обязанностей, реализуя принцип свободы договора (ст. ст. 6, 627 ГК Украины). Условиями заключенного между сторонами договора пожизненного содержания стороны согласовали денежный эквивалент содержания и обязанность приобретателя оплачивать коммунальные услуги.

Конкретных обязанностей по уходу (опеке) договором не предусмотрено, поэтому выводы судов о расторжении договора из-за непредоставления ухода истцу противоречат условиям договора и презумпции правомерности сделки.

Суды не выяснили наличие задолженности по коммунальным платежам, не дали оценки доводам о переплате и не установили периоды невыполнения условий договора. Апелляционный суд не устранил этих недостатков, то есть не установил действительного выполнения или невыполнения условий договора пожизненного содержания приобретателем.

Автор: Наталя Мамченко

