Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов'язки у договорі – Верховний Суд.

Якщо в договорі довічного утримання (догляду) сторони погодили лише грошовий еквівалент утримання та обов'язок сплати комунальних послуг, без конкретних обов'язків з догляду (опікування), то ненадання набувачем догляду не може бути підставою для розірвання договору як істотне порушення його умов. На це вказав Верховний Суд у постанові від 26 серпня 2025 року по справі №464/5967/23.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач указував на те, що він є особою з інвалідністю ІІ групи, за укладеним у 2009 році договором довічного утримання він передав квартиру відповідачу в обмін на догляд і утримання.

Однак відповідач не забезпечує належний догляд, не супроводжує до лікарень, не купує медикаментів, допустила заборгованість за комунальні послуги та створила антисанітарні умови проживання, що погіршило стан здоров’я позивача.

Позивач за зустрічним позовом просила розірвати договір довічного утримання 2009 року та визнати за нею право власності на 4/5 квартири, обґрунтовуючи це належним виконанням умов договору протягом 14 років (грошове утримання, оплата платежів, забезпечення проживання позивача) та неможливістю подальшого виконання через перебування за кордоном та доглядом за хворою матір’ю.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов задовольнив, у задоволенні зустрічного позову відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що відповідач неналежно виконувала умови договору щодо надання щомісячного грошового утримання позивачу, а також щодо догляду за позивачем.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке. За договором довічного утримання (ст. 744 ЦК) набувач зобов’язаний забезпечувати відчужувача матеріальним утриманням та/або доглядом.

Сторони вправі самостійно визначати обсяг цих обов’язків, реалізуючи принцип свободи договору (ст. ст. 6, 627 ЦК України). Умовами укладеного між сторонами договору довічного утримання сторони погодили грошовий еквівалент утримання та обов’язок набувача оплачувати комунальні послуги.

Конкретних обов’язків із догляду (опікування) договором не передбачено, тому висновки судів про розірвання договору через ненадання догляду позивачу суперечать умовам договору та презумпції правомірності правочину.

Суди не з’ясували наявність заборгованості за комунальними платежами, не надали оцінки доводам про переплату та не встановили періоди невиконання умов договору. Апеляційний суд не усунув цих недоліків, тобто не встановив дійсного виконання чи невиконання умов договору довічного утримання набувачем.

Автор: Наталя Мамченко

