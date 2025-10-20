Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

13:21, 20 октября 2025
В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.
Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета подготовил консолидированные предложения к законопроекту 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

В частности, бюджетный комитет предлагает исключить из проекта бюджета предложения правительства о приостановке действия норм статьи 390 Гражданского кодекса, статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса и статьи 177 Гражданского процессуального кодекса.

Напомним, Верховная Рада в марте 2025 года приняла Закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя» №4292-ІХ. Среди прочего, в нем предусмотрели обязанность органов государственной власти и прокурора вносить на депозитный счет суда стоимость истребуемого у добросовестного приобретателя недвижимого имущества.

В соответствии с изменениями в Гражданский кодекс суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда. Перечисление денежных средств в качестве компенсации стоимости недвижимого имущества с депозитного счета суда осуществляется без предъявления добросовестным приобретателем отдельного иска к государству или территориальной общине.

В то же время в законопроекте №14000 о госбюджете на 2026 год правительство предлагает приостановить действие этой нормы.

Так, предлагается приостановить на 2026 год действие:

  • абзаца 2 части 5 статьи 390 Гражданского кодекса в части предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости истребуемого недвижимого имущества на депозитный счет суда;
  • части 6 статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса в части подачи органом государственной власти или прокурором документов, подтверждающих внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества;
  • абзаца 2 части 4 статьи 177 Гражданского процессуального кодекса в части подачи органом государственной власти или прокурором документов, подтверждающих внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества.

Как отмечает Кабмин, выполнение отдельных норм Закона №4292-ІХ об усилении защиты прав добросовестного приобретателя относительно обязанности органов государственной власти и прокурора внесения на депозитный счет суда истребуемого недвижимого имущества потребует в 2026 году более 15,7 млрд грн дополнительных расходов из государственного бюджета для Офиса Генерального прокурора, что является значительной нагрузкой на государственный бюджет в условиях военного положения.

«Предложенные изменения не предусматривают отмены или ограничения прав и свобод. Их целью является исключительно временное урегулирование отдельных вопросов, которые непосредственно влияют на реализацию государственной бюджетной политики, обеспечение сбалансированности бюджетных расходов и минимизацию рисков дополнительной финансовой нагрузки на государственный бюджет.

Приостановка будет касаться исключительно норм процессуального характера и не будет лишать участников правоотношений доступа к правосудию, а также возможности решения судом вопроса о компенсации стоимости имущества, истребуемого от добросовестного приобретателя», — указали в правительстве.

По мнению Кабмина, «такая мера будет иметь временный характер, не будет изменять содержание правоотношений и не будет сужать объем конституционных прав и свобод участников этих правоотношений, а будет иметь целью создание надлежащих условий для выполнения Государственного бюджета Украины на 2026 год».

В то же время, как указано в предложениях бюджетного комитета, правительственную идею о приостановке действия соответствующих норм предлагается отклонить.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины гражданский кодекс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України