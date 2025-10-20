Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підготував консолідовані пропозиції до законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Зокрема бюджетний комітет пропонує виключити з проекту бюджету пропозиції уряду про зупинку дії норм статті 390 Цивільного кодексу, статті 164 Господарського процесуального кодексу та статті 177 Цивільного процесуального кодексу.

Нагадаємо, Верховна Рада у березні 2025 року прийняла Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» №4292-ІХ. Серед іншого, у ньому передбачили обов’язок органів державної влади та прокурора вносити на депозитний рахунок суду вартість витребуваного у добросовісного набувача нерухомого майна.

Відповідно до змін до Цивільного кодексу суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду. Перерахування грошових коштів як компенсації вартості нерухомого майна з депозитного рахунку суду здійснюється без пред’явлення добросовісним набувачем окремого позову до держави чи територіальної громади.

Водночас у законопроекті №14000 про держбюджет на 2026 рік уряд пропонує зупинити дію цієї норми.

Так, пропонується зупинити на 2026 рік дію:

абзацу 2 ч. 5 статті 390 Цивільного кодексу в частині попереднього внесення органом державної влади або прокурором вартості витребуваного нерухомого майна на депозитний рахунок суду;

ч. 6 статті 164 Господарського процесуального кодексу в частині подання органом державної влади або прокурором документів, що підтверджують внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вартості спірного майна;

абзацу 2 ч. 4 статті 177 Цивільного процесуального кодексу в частині подання органом державної влади або прокурором документів, що підтверджують внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вартості спірного майна.

Як зазначає Кабмін, виконання окремих норм Закону №4292-ІХ щодо посилення захисту прав добросовісного набувача стосовно обов’язку органів державної влади та прокурора внесення на депозитний рахунок суду витребуваного нерухомого майна потребуватиме у 2026 році понад 15,7 млрд грн додаткових видатків з державного бюджету для Офісу Генерального прокурора, що є значним навантаженням на державний бюджет в умовах воєнного стану.

«Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод. Їх метою є виключно тимчасове врегулювання окремих питань, які безпосередньо впливають на реалізацію державної бюджетної політики, забезпечення збалансованості бюджетних видатків та мінімізацію ризиків додаткового фінансового навантаження на державний бюджет.

Зупинення стосуватиметься виключно норм процесуального характеру і не позбавлятиме учасників правовідносин на доступ до правосуддя, а також можливості вирішення судом питання щодо компенсації вартості майна, витребуваного від добросовісного набувача», вказали в уряді.

На думку Кабміну, «такий захід матиме тимчасовий характер, не змінюватиме змісту правовідносин та не звужуватиме обсягу конституційних прав і свобод учасників цих правовідносин, а матиме на меті створення належних умов для виконання Державного бюджету України на 2026 рік».

Водночас, як зазначено у пропозиціях бюджетного комітету, урядову ідею про зупинку дії відповідних норм пропонується відхилити.

Автор: Наталя Мамченко

