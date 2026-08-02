В Минобороны признали необходимость замены правил ВВК, которые создавались в условиях мирного времени

Министерство планирует пересмотреть порядок осмотров, обжалования решений ВВК и механизмы ответственности членов комиссий.

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Министерство обороны Украины создает межведомственную рабочую группу, которая должна разработать новую процедуру проведения военно-врачебной экспертизы. Новые правила должны урегулировать вопросы выдачи документов по результатам осмотра, направления на повторную ВВК, проверки медицинской составляющей решений комиссий и ответственности членов ВВК.

По словам представительницы Минобороны Кристины Сапоненко, действующее Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом Минобороны №402 от 14 августа 2008 года, в будущем будет заменено. В то же время быстрая замена документа может создать риски для стабильной работы системы, поэтому сейчас в Министерстве разрабатывают концепцию нового порядка, которую вынесут на общественное обсуждение.

В Минобороны отмечают, что действующие правила были разработаны в условиях мирного времени, а расписание болезней было рассчитано для обычного призыва на срочную военную службу.

Будут проверять не только процедуру, но и медицинскую обоснованность решений

Кристина Сапоненко обратила внимание, что суды при рассмотрении споров преимущественно проверяют соблюдение процедуры проведения ВВК. Однако этого может быть недостаточно, поскольку спорное решение часто связано с медицинскими показателями и особенностями развития заболевания. Поэтому необходимо определить механизм медицинской экспертизы таких решений.

Кроме того, Центральная ВВК сейчас работает на уровне региональных комиссий, выполняет те же функции и одновременно осуществляет контроль. Поэтому Центральную ВВК необходимо разгрузить и выделить ее координационные и контрольные функции. Это могло бы дать ей возможность дополнительно проводить медицинскую экспертизу спорных решений.

Хотят гарантировать выдачу документов после ВВК

Одной из проблем в работе ВВК адвокаты назвали невыдачу военнообязанным документов с результатами медицинского осмотра.

В НААУ отметили, что без справки ВВК лицо фактически не может полноценно обжаловать решение о годности к военной службе. Поэтому обязательную выдачу таких документов хотят закрепить и определить, что неврученное постановление не должно исполняться.

Также адвокаты обратили внимание на проблему периода между оформлением свидетельства о болезни и его утверждением. Военнослужащие могут оказаться в ситуации, когда новая комиссия не учитывает предыдущие медицинские заключения.

Отдельным вопросом остается установление причинно-следственной связи заболеваний или травм с прохождением военной службы и участием в боевых действиях.

Также проблемы возникают и из-за результатов первичного осмотра при мобилизации.

Если человека признают годным, в дальнейшем для установления причинно-следственной связи адвокату приходится подтверждать, что по состоянию на дату мобилизации соответствующего заболевания у него не было. При этом жалобы относительно установления причинно-следственной связи могут рассматриваться региональными ВВК около года.

Больше всего жалоб касается направления на ВВК

За первые шесть месяцев работы Офис Военного омбудсмена получил около 12 тысяч обращений. 23% из них касались медицинской сферы.

Среди медицинских жалоб больше всего — 43% — связаны с получением направления на прохождение ВВК. Также военнослужащие обращаются по вопросам направления на лечение, работы должностных лиц комиссий, медицинского обеспечения и самой процедуры осмотра.

В Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в свою очередь, отметили, что в течение 2025 года поступило 6127 обращений, а в 2026 году по состоянию на июль — около 3500. И почти каждое второе обращение в этом году касалось прохождения ВВК.

Для членов ВВК могут ввести ответственность

Во время обсуждения также подняли вопрос ответственности членов военно-врачебных комиссий.

Как один из вариантов предлагают создать отдельный механизм дисциплинарной ответственности для членов ВВК. Среди возможных мер: увольнение, запрет работать в составе комиссий или временное лишение права заниматься соответствующей практикой.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что каждое звено ВВК должно понимать последствия своих решений. Одним из возможных механизмов рассматривают зависимость оплаты от качества проведенного осмотра: если медицинская услуга оказана ненадлежащим образом, она не должна оплачиваться в полном объеме. Для этого к работе необходимо привлечь Министерство здравоохранения и НСЗУ.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что медицину не следует криминализировать, поскольку тогда врачи могут отказываться работать в ВВК.

Обновят правила для военнослужащих за границей

Отдельные изменения планируют ввести для военнослужащих, находящихся на лечении за границей.

В Минобороны сообщили, что проект изменений в Положение планируют в ближайшие дни направить на внешнее согласование. В нем должны определить порядок проведения ВВК для установления годности военнослужащих, находящихся за границей, и привлечь к этой работе гарнизонные ВВК.

Также министерство планирует заменить действующий экспериментальный механизм дистанционной ВВК, который действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1125. По оценке Минобороны, эта модель на практике не дала ожидаемого результата.

Предусматривается внести изменения в Порядок направления лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу, утвержденный постановлением Кабмина от 05.04.2022 №411. Перед направлением военнослужащего на реабилитацию за границу предлагается проводить ВВК в Украине, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с документами.

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