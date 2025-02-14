Апелляционная палата ВАКС смягчила приговор экс-судье Октябрьского райсуда Днепра

Вместо 3,5 лет экс-судья получил 2,5 года заключения.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 14 февраля изменила приговор суда первой инстанции в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Днепра, смягчив назначенное ему наказание. Об этом сообщили в АП ВАКС.

Ранее, 17 марта 2021 года, ВАКС признал экс-судью виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Рассмотрев апелляцию защиты, коллегия судей частично ее удовлетворила, сократив срок заключения до 2 лет и 6 месяцев. Также суд освободил осужденного от отбытия неотбытой части наказания - 7 месяцев и 21 день, а дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности отменено.

В остальной части приговор оставлен без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, однако может быть обжаловано в Кассационном уголовном суде Верховного Суда. Полный текст постановления по делу №758/1780/17 будет обнародован 19 февраля 2025 года.

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