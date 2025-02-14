Апеляційна палата ВАКС пом’якшила вирок екссудді Жовтневого райсуду Дніпра

Замість 3,5 років екссуддя отримав 2,5 роки ув’язнення.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 14 лютого змінила вирок суду першої інстанції щодо колишнього судді Жовтневого районного суду Дніпра, пом’якшивши призначене йому покарання. Про це повідомили в АП ВАКС.

Раніше, 17 березня 2021 року, ВАКС визнав екссуддю винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі з забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

Розглянувши апеляцію захисту, колегія суддів частково її задовольнила, скоротивши термін ув’язнення до 2 років і 6 місяців. Також суд звільнив засудженого від відбуття невідбутої частини покарання — 7 місяців і 21 день, а додаткове покарання у вигляді заборони займати певні посади скасовано.

В іншій частині вирок залишено без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, однак може бути оскаржене у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду. Повний текст ухвали у справа №758/1780/17 буде оприлюднено 19 лютого 2025 року.

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