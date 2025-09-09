Вопрос надлежащего финансирования судебной власти является важным аспектом выполнения обязательств, определенных в Дорожной карте — Галина Юровская

Судья КСУ Галина Юровская приняла участие в дискуссии о роли судебной власти на пути евроинтеграции Украины.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская 7 сентября приняла участие в обсуждении вопросов укрепления независимости судебной власти и обеспечения ее эффективного функционирования в контексте европейской интеграции Украины. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Мероприятие состоялось в формате открытого диалога представителей судебной власти с Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой и было организовано по инициативе Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Дениса Маслова на платформе Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего.

Участники обсудили актуальные вызовы, стоящие перед судебной властью в контексте европейской интеграции Украины. Речь шла о надлежащем финансовом и кадровом обеспечении системы правосудия, инструментах усиления независимости судей, совершенствовании конкурсных процедур отбора судей, подотчетности и добропорядочности судейского корпуса.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская в своем выступлении подчеркнула конституционные основы независимости судебной власти. Она обратила внимание на предписания статей Конституции Украины, которые гарантируют принцип разделения властей, обязанность органов государственной власти действовать в пределах Основного Закона, независимость судей и обязательность надлежащего финансового обеспечения судов.

Судья напомнила, что Конституционный Суд Украины с 1999 года принял как минимум 13 решений, в которых последовательно подчеркивал недопустимость необоснованного ограничения судейского вознаграждения. Такое ограничение «ставит под сомнение гарантированную Конституцией Украины независимость судебной власти Украины, а значит — и конституционное право человека и гражданина на судебную защиту, поскольку реализация конституционных положений о гарантиях судебной защиты прав и свобод человека и гражданина связана с созданием государством надлежащих условий для деятельности судов».

Галина Юровская отметила, что вопрос надлежащего финансирования судебной власти является, в частности, важным аспектом в выполнении Украиной обязательств, определенных в Дорожной карте по вопросам верховенства права.

