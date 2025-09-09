Практика судов
  1. Суд инфо

Вопрос надлежащего финансирования судебной власти является важным аспектом выполнения обязательств, определенных в Дорожной карте — Галина Юровская

11:03, 9 сентября 2025
Судья КСУ Галина Юровская приняла участие в дискуссии о роли судебной власти на пути евроинтеграции Украины.
Вопрос надлежащего финансирования судебной власти является важным аспектом выполнения обязательств, определенных в Дорожной карте — Галина Юровская
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская 7 сентября приняла участие в обсуждении вопросов укрепления независимости судебной власти и обеспечения ее эффективного функционирования в контексте европейской интеграции Украины. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Мероприятие состоялось в формате открытого диалога представителей судебной власти с Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой и было организовано по инициативе Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Дениса Маслова на платформе Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего.

Участники обсудили актуальные вызовы, стоящие перед судебной властью в контексте европейской интеграции Украины. Речь шла о надлежащем финансовом и кадровом обеспечении системы правосудия, инструментах усиления независимости судей, совершенствовании конкурсных процедур отбора судей, подотчетности и добропорядочности судейского корпуса.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская в своем выступлении подчеркнула конституционные основы независимости судебной власти. Она обратила внимание на предписания статей Конституции Украины, которые гарантируют принцип разделения властей, обязанность органов государственной власти действовать в пределах Основного Закона, независимость судей и обязательность надлежащего финансового обеспечения судов.

Судья напомнила, что Конституционный Суд Украины с 1999 года принял как минимум 13 решений, в которых последовательно подчеркивал недопустимость необоснованного ограничения судейского вознаграждения. Такое ограничение «ставит под сомнение гарантированную Конституцией Украины независимость судебной власти Украины, а значит — и конституционное право человека и гражданина на судебную защиту, поскольку реализация конституционных положений о гарантиях судебной защиты прав и свобод человека и гражданина связана с созданием государством надлежащих условий для деятельности судов».

Галина Юровская отметила, что вопрос надлежащего финансирования судебной власти является, в частности, важным аспектом в выполнении Украиной обязательств, определенных в Дорожной карте по вопросам верховенства права.

Источник фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду