Питання належного фінансування судової влади є важливим аспектом у виконанні зобов’язань, визначених у Дорожній карті — Галина Юровська

Суддя КСУ Галина Юровська взяла участь у дискусії щодо ролі судової влади на шляху євроінтеграції України

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська 7 вересня взяла участь у обговоренні питань зміцнення незалежності судової влади та забезпечення її ефективного функціонування в контексті європейської інтеграції України. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Захід відбувся у форматі відкритого діалогу представників судової влади з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою та був організований за ініціативи Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Дениса Маслова на платформі Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Учасники обговорили актуальні виклики, що стоять перед судовою владою у контексті європейської інтеграції України. Йшлося про належне фінансове та кадрове забезпечення системи правосуддя, інструменти посилення незалежності суддів, удосконалення конкурсних процедур добору суддів, підзвітність і доброчесність суддівського корпусу.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська у своєму виступі наголосила на конституційних засадах незалежності судової влади. Вона звернула увагу на приписи статей Конституції України, які гарантують принцип поділу влади, обов’язок органів державної влади діяти у межах Основного Закону, незалежність суддів та обов’язковість належного фінансового забезпечення судів.

Суддя нагадала, що Конституційний Суд України з 1999 року ухвалив щонайменше 13 рішень, у яких послідовно підкреслював неприпустимість необґрунтованого обмеження суддівської винагороди. Таке обмеження „ставить під сумнів гарантовану Конституцією України незалежність судової влади України, а отже – і конституційне право людини і громадянина на судовий захист, оскільки реалізація конституційних положень про гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина пов’язана із створенням державою належних умов для діяльності судів“.

Галина Юровська зазначила, що питання належного фінансування судової влади є, зокрема, важливим аспектом у виконанні Україною зобов’язань, визначених у Дорожній карті з питань верховенства права.

