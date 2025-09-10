Суд отстранил мэра Баштанки по обвинению в растрате бюджетных средств

Чиновника подозревают в закупке некачественной одежды для военных по завышенным ценам.

Следственный судья Баштанского районного суда Николаевской области приняла решение об отстранении от должности городского головы Баштанки до 19 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда, отметив, что решение вынесено по ходатайству следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, согласованного прокурором Баштанской окружной прокуратуры.

Ходатайство об отстранении обосновано тем, что городской голова подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Следствие считает, что, оставаясь в должности во время досудебного расследования, подозреваемый может влиять на подчиненных работников Баштанского городского совета. Это, по мнению правоохранителей, может препятствовать получению правдивых показаний от должностных лиц, которые опасаются увольнения, относительно обстоятельств подготовки и заключения договоров.

По версии следствия, в конце 2022 года городской голова Баштанки, злоупотребляя служебным положением, организовал закупку некачественной форменной одежды и обуви для нужд воинской части, которая обратилась за помощью к местной общине. Закупка осуществлялась за средства городского бюджета по завышенным ценам, что, по мнению правоохранителей, привело к растрате бюджетных средств.

Дополнительную информацию о судебных решениях по этому делу можно найти в Едином государственном реестре судебных решений по номеру № 468/593/23-к.

