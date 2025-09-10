Суд відсторонив мера Баштанки через звинувачення у розтраті бюджетних коштів

Посадовця підозрюють у закупівлі неякісного одягу для військових за завищеними цінами.

Слідча суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ухвалила рішення про відсторонення від посади міського голови Баштанки до 19 жовтня 2025 року. Про це повідомили в пресслужбі суду, зазначивши, що рішення винесено за клопотанням слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, погодженого прокурором Баштанської окружної прокуратури.

Клопотання про відсторонення обґрунтовано тим, що міський голова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Слідство вважає, що, залишаючись на посаді під час досудового розслідування, підозрюваний може впливати на підлеглих працівників Баштанської міської ради. Це, на думку правоохоронців, може перешкоджати отриманню правдивих свідчень від посадовців, які побоюються звільнення, щодо обставин підготовки та укладання договорів.

За версією слідства, наприкінці 2022 року міський голова Баштанки, зловживаючи службовим становищем, організував закупівлю неякісного форменого одягу та взуття для потреб військової частини, яка звернулася за допомогою до місцевої громади. Закупівля здійснювалася за кошти міського бюджету за завищеними цінами, що, на думку правоохоронців, призвело до розтрати бюджетних коштів.

Додаткову інформацію про судові рішення у цій справі можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером № 468/593/23-к.

