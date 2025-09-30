Практика судов
  1. Суд инфо

Алексея Атерлея назначено генеральным директором ГП «Информационные судебные системы»

12:18, 30 сентября 2025
Приказом ГСА Алексея Атерлея назначено на должность гендиректора государственного предприятия «Информационные судебные системы».
Алексея Атерлея назначено генеральным директором ГП «Информационные судебные системы»
Фото: dsa.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация назначила генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы». Им стал Алексей Атерлей.

Согласно приказу ГСА Украины от 10.07.2025 № 258 «О проведении отбора на замещение должности генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы», в соответствии с предложениями по определению участников с наилучшим результатом на основании итогов отбора на замещение должности генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы», и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура определил победителя отбора, который набрал наибольшее количество баллов — Атерлея Алексея Николаевича.

Напомним, ГП «ИСС» осуществляет централизованное администрирование сетей, информационных ресурсов и обеспечивает техническую поддержку местных общих судов. Напомним, ГП ИСС осуществляет централизованное администрирование сетей, информационных ресурсов и обеспечивает техническую поддержку местных общих судов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Кандидат на государственную должность будет иметь право на опровержение недостоверной информации в решении общественного совета – проект изменений в ГК

Право на опровержение ложно изложенной в решениях различных общественных советов информации будут иметь кандидаты на должности во время конкурсов – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду