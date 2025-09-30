Алексея Атерлея назначено генеральным директором ГП «Информационные судебные системы»

Приказом ГСА Алексея Атерлея назначено на должность гендиректора государственного предприятия «Информационные судебные системы».

Государственная судебная администрация назначила генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы». Им стал Алексей Атерлей.

Согласно приказу ГСА Украины от 10.07.2025 № 258 «О проведении отбора на замещение должности генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы», в соответствии с предложениями по определению участников с наилучшим результатом на основании итогов отбора на замещение должности генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы», и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура определил победителя отбора, который набрал наибольшее количество баллов — Атерлея Алексея Николаевича.

Напомним, ГП «ИСС» осуществляет централизованное администрирование сетей, информационных ресурсов и обеспечивает техническую поддержку местных общих судов.

