Практика судів
  1. Суд інфо

Олексія Атерлея призначено генеральним директором ДП «Інформаційні судові системи»

12:18, 30 вересня 2025
Наказом ДСА Олексія Атерлея призначено на посаду гендиректора державного підприємства «Інформаційні судові системи».
Олексія Атерлея призначено генеральним директором ДП «Інформаційні судові системи»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація призначила генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи». Ним став Олексій Атерлей.

Відповідно до наказу ДСА України від 10.07.2025 № 258 «Про проведення добору на зайняття посади генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи», згідно з пропозиціями щодо визначення учасників з найкращим результатом на підставі результатів добору на зайняття посади генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи», т. в. о. голови Державної судової адміністрації Максимом Пампурою визначено переможця добору, який набрав найвищу кількість балів – Атерлея Олексія Миколайовича.

Нагадаємо, ДП «ІСС» здійснює централізоване адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та забезпечує технічну підтримку місцевих загальних судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У судах першої та апеляційної інстанції повинні здійснювати правосуддя 12 267 суддів – затверджено нові нормативи кадрового забезпечення судів

Вища рада правосуддя затвердила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів першої та апеляційної інстанції та Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій.

У нових спеціалізованих адміністративних судах будуть здійснювати правосуддя 27 суддів

Вища рада правосуддя 30 вересня затвердила штат СОАС та СААС, а Президент підписав закон про створення судів.

Кандидат на державну посаду матиме право на спростування недостовірної інформації у рішенні громадської ради – проект змін до ЦК

Право на спростування неправдиво викладеної у рішеннях різних громадських рад інформації матимуть кандидати на посади під час конкурсів – проект нової редакції Цивільного кодексу.

Регулярне оцінювання суддів випробують на суддях-добровольцях – ВККС

Початок регулярного оцінювання суддів – 2026 або 2027 роки.

Володимир Зеленський підписав закон про створення нових спецсудів – спеціалізованого окружного та апеляційного адміністративних судів

Президент Зеленський підписав закон про створення двох нових спецсудів в Україні – СОАС та СААС, які потрібні для виконання вимог донорів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду