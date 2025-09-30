Олексія Атерлея призначено генеральним директором ДП «Інформаційні судові системи»

Наказом ДСА Олексія Атерлея призначено на посаду гендиректора державного підприємства «Інформаційні судові системи».

Державна судова адміністрація призначила генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи». Ним став Олексій Атерлей.

Відповідно до наказу ДСА України від 10.07.2025 № 258 «Про проведення добору на зайняття посади генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи», згідно з пропозиціями щодо визначення учасників з найкращим результатом на підставі результатів добору на зайняття посади генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи», т. в. о. голови Державної судової адміністрації Максимом Пампурою визначено переможця добору, який набрав найвищу кількість балів – Атерлея Олексія Миколайовича.

Нагадаємо, ДП «ІСС» здійснює централізоване адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та забезпечує технічну підтримку місцевих загальних судів.

