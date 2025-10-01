ВККС рассмотрела вопросы по декларациям двух судей

Комиссия рассмотрела сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности сведений, указанных судьями в декларациях.

На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей рассматривались сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) сведений и утверждений, указанных судьями в декларациях родственных связей и добропорядочности.

По результатам заседания 30 сентября Комиссия приняла такие решения:

Приемова Ольга Юрьевна — Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области — признать неподтвержденной информацию о недостоверности (в том числе неполноте) сведений, указанных судьей в декларации родственных связей за 2021–2023 годы.

Назаренко Олег Владимирович — Харьковский районный суд Харьковской области — признать неподтвержденной информацию о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2016 год.

